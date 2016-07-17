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15 Temmuz Darbe Girişimi

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'ye teşekkür telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aradığı isimler arasında HDP Eş Genel başkanları Demirtaş veya Yüksekdağ yer almadı

17 Temmuz 2016 03:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak darbe girişimine karşı tavırları nedeniyle teşekkürlerini iletti. Erdoğan'ın aradığı isimler listesi arasında HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş veya Figen Yüksekdağ'ın adları yer almadı.    

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, bu akşam TBMM Başkanı Kahraman'ı, muhalefet liderlerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla aradı.

Erdoğan, 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı TBMM'nin onurlu bir duruş sergilemesinden dolayı Kahraman'ı ve onun şahsında milletvekillerini tebrik etti.

Anadolu Ajansı'ndan Halil İbrahim Başer'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı çerçevede Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'yi de arayarak, iktidar partisiyle demokrasiye ve millet iradesine sahip çıkarak, darbe girişimine prim vermemelerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Erdoğan, demokrasiye sahip çıkma konusunda tüm partilerin ortak tavır sergilemelerinin önemini vurguladı.

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