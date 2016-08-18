Erdoğan'dan Kıbrıs sorununda 'anlayış ve esneklik' mesajı

Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Gerekli siyasi anlayış ve esnekliğin gösterilmesi çok önemlidir. Birbirlerinin komşusu olacaklarını göstermeleri gerekiyor. Doğal ve makul olan bu tutumun şimdiden çok açık, net, somut bir şekilde ortaya konmasıdır" dedi.

Beştepe'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

5 Ağustos günü Lefkoşa'da düzenledikleri Demokrasi Mitingi ile ülkemizin ve milletimizin gerçek dostu olduklarını ifade ettiler. Şüphesiz ki Türkiye'nin yanında duran dostlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Ülkemiz FETÖ ile tüm dünya sathında büyük bir mücadele yürütüyor. FETÖ ile mücadelemizde bizlerin yanında olduğunu biliyoruz. 21 Temmuz tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile FETÖ, KKTC'deki terör örgütleri listesine eklenmiştir.



Bundan sonra FETÖ ve uzantıları KKTC'de kendilerine hayat alanı bulamayacaktır. Bu tavrın diğer dost ve kardeş ülkeler tarafından örnek alınmasını temenni ediyoruz.



Sayın Akıncı ile kapsamlı ve heyetler arası görüşmelerde Kıbrıs meselesinin çözümü için gelinen aşamayı ele aldık. Ayrıntılı değerlendirmeler yaptık. Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı adada adil ve kalıcı çözümden yanadır. Bu yolda her türlü çabayı sarfediyoruz. Bu çabaların hedefi BM parametreleri çerçevesinde, adadaki iki taraf içinde yeni yaşanabilir bir ortaklığın bu yıl içerisinde tesis edilmesidir.





'Siyasi anlayış, esneklik'

Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliğini, meşru haklarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde çözüme kavuşturulması şarttır. Bu meselenin halli bölgemizde de istikrar, işbirliği ve refaha katkıda bulunacaktır. Kıbrıs adasının gerçek potansiyeli ortaya çıkacak, pek çok işbirliği projesi hayata geçecektir.

Gerekli siyasi anlayış ve esnekliğin gösterilmesi çok önemlidir. Birbirlerinin komşusu olacaklarını göstermeleri gerekiyor. Doğal ve makul olan bu tutumun şimdiden çok açık, net, somut bir şekilde ortaya konmasıdır. Adada ve bölgede huzur, istikrar ve refahın yerleşemesi amacıyla üzerimize düşeni kararlılıkla yapmayı sürdüreceğiz. Bugün yaptığımız görüşmelerin bu çerçevede yapıldığına inanıyor ve hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.