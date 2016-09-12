Erdoğan'dan kayyum açıklaması: Geç atılmış bir adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili olarak "Bana göre geç atılmış bir adımdır" dedi.

İstanbul'da kıldığı bayram namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, belediyelere kayyum atamayı bir süredir düşünüyor olduklarını belirtti ve "Bu benim daha önce de temennimdi" dedi. Siz terör örgütlerine destek veremezsiniz sizin öyle bir yetkiniz yok. Alt yapı, üst yapı ve hizmet götürmekle görevlisiniz" dedi.

İçişleri Bakanlığı dün 2'si il 28 belediyeye kayyum atandığını duyurmuştu.

Kayyum atanan belediyelerin listesi şöyle:

Batman İl Belediyesi, Hakkari İl Belediyesi, Adana-Pozantı İlçe Belediyesi, Ağrı-Diyadin İlçe Belediyesi, Batman-Beşiri İlçe Belediyesi, Batman-Gercüş İlçe Belediyesi, Diyarbakır- Silvan İlçe Belediyesi, Diyarbakır-Sur İlçe Belediyesi, Erzurum-Aşkale İlçe Belediyesi, Erzurum-Hınıs İlçe Belediyesi, Giresun-Çamoluk İlçe Belediyesi, Iğdır-Tuzluca İlçe Belediyesi, Konya-Ilgın İlçe Belediyesi, Mardin-Dargeçit İlçe Belediyesi, Mardin-Derik İlçe Belediyesi, Mardin Mazıdağı İlçe Belediyesi, Mardin Nusaybin İlçe Belediyesi, Muş-Bulanık İlçe Belediyesi, Siirt -Eruh İlçe Belediyesi, Şanlıurfa-Suruç İlçe Belediyesi, Şırnak-Cizre İlçe Belediyesi, Şırnak-Silopi İlçe Belediyesi, Van-Edremit İlçe Belediyesi, Van-Erciş İlçe Belediyesi, Van-İpekyolu İlçe Belediyesi, Van-Özalp İlçe Belediyesi, Batman-Beşiri-İkiköprü Belde Belediyesi, Iğdır-Merkez- Belde Hoşhaber Belediyesi.

Cumhurbaşkanı "Verilen sözler tutulursa Suriye'de 48 saat bir ateşkes söz konusu, eğer başarılı olursa 1 hafta devam etmesi temennimiz" dedi.

Rusya ve ABD, Cuma gecesi geç saatlerde İsviçre'nin Cenevre kentindeki toplantıda Suriye'de geçici ateşkes için anlaşmıştı.