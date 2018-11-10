Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması: Biz tapeleri Amerikalılara, Almanlara, İngilizlere hepsine verdik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Merhum Kaşıkçı ile ilgili tutuklu 15 kişi, faili ve cesedin nerede olduğunu biliyor" diyen Erdoğan, "Gelen başsavcı ipe un sermek için geldi. Bizim Başsavcımızı oraya istiyor. Sen bizim başsavcımızı oraya çapırıp da ne yapacaksın? Olayın işlendiği yer burası. Burada ne görüşeceksen görüşürsün. Konsolosluğa da gittin. Ama ipe un sermeye gerek yok" sözleriyle tepki gösterdi.

TIKLAYIN - Erdoğan: Hakkari'deki mühimmat patlamasında 7 şehidimiz var

Hakkari'deki patlamada şehit olan asker sayısının 7'ye yükseldiğini açıklayan Erdoğan, "Mühimmatın süresinin dolması gibi bir durum yok sadece topla ilgili teknik ekip çalışıyor. Savunma Bakanım ekibiyle orada, teknik ekip orada bu işi çok ciddi bir şekilde takip ediyoruz" diye konuştu.

Paris ziyaret öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Oradaki bir mühimmat depomuzun patlamasında 7 şehidimiz var. Bunun dışında 25 yaralımız var. Bu yaralılarımızın bir kısmı Hakkari'deki hastanelerde, Van ve ağır olan dört yaralımızı da şu anda Ankara'ya ambulans uçakla getiriyorlar. İnşallah tedavilerine burada devam edecek. Rabbimden yaralılarımıza da şifalar diliyoruz, şehitlerimize rahmet diliyoruz.

Biraz sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un daveti üzerine Fransa'ya bir seyahat gerçekleştireceğiz. Bundan bir asır önce insanlık tarihinin en kanlı savaşlarından birinin sona ermesi münasebetiyle düzenlenen bu törenlerin bütün ülkelere bir mesaj vermesini özellikle diliyorum.

Suriye'den Yemen'e kadar bölgemizin kan gölüne döndüğü bir dönemde yapılan merasimlerin, bu ülkelerdeki çatışmaların sonlandırılması noktasında çok önemi haiz olduğuna inanıyorum.

Maalesef ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya, birinci cihan harbi sırasında yaşananların çok daha ileri derecede hatırlatan acı manzaralara, oyunlara ve zulümlere şahit oluyor. Günümüzde bölgemizde, çıkar ve menfaat kavgaları yaşanıyor. Bunun bedelini de mazlum ve mağdurlar ödüyor. Bugün Suriye'de her ne kadar gizlense de ölenlerin sayısı 1 milyonu bulmuş durumda.

"Barışın ve bağımsızlığın kıymetini çok iyi biliyoruz"

Biz birinci cihan harbi sırasında sadece Çanakkale cephesinde on binlerce evladını toprağa vermiş bir milletiz. Kafkasya'dan Kanal'a Irak Filistin Makedonya'da özellikle bu bölgelerde vatanını korumak için can vermiş bir ecdadın torunlarıyız. Türk milleti olarak barışın ve bağımsızlığın kıymetini çok iyi biliyoruz.

Ben sayın Macron'un daveti üzerine icra ettiğim bu ziyaretin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

SORU: Fransa'da çok yoğun bir program bekliyor sizi. ABD Başkanı Trump ile baş başa yüz yüze bir görüşme planlanıyor mu?

Sayın Trump ile kısa bir süre önce telefon görüşmesi yaptık. Fransa'da da fırsat bulabilirsek inşallah görüşme imkanını yakalarız dedik. Şimdi Paris'e gidince arkadaşlarımız karşılıklı olarak görüşecekler. Fırsat tesis etmeye çalışacağız. Bu fırsat çerçevesinde ikili bir görüşmeyi de yapacağız.

"Cemal Kaşıkçı cinayeti

SORU: Cemal Kaşıkçı soruşturmasında gelinen son aşamada bir bilgi söz konusu mudur? Cesedin nerede olduğu konusunda bir bilgi var mı?

"Merhum Kaşıkçı ile ilgili olarak şu an itibariyle elimizde herhangi bir belge yok. Buraya gelen bu 15 kişi ve şuanda artı 3'le bu 18 kişi. Bu kişler kesinlkle bir defa faili biliyorlar ve bu cesedin nereye götürüldüğünü biliyorlar. Suudi Arabistan'ın inkar ettiği bir açıklaması oldu. Orada yerel işbirlikçilerle bunu gerçekleştirdiklerini söyledi. Ben başındna beri en dedim, kim bu yerel işbirlikçiler. Bunu bilen sizsiniz, değilsiniz bu katiller bunu çok iyi biliyor.

"Biz tapeleri verdik. Suudi Arabistan'a da verdik, Amerikalılara da, Almanlara, İngilizlere hepsine verdik. Bu konuşmaları onlar da dinlediler, biliyorlar. Bunu sağa sola çarpıtmaya gerek yok. Kesinlikle bu 15'in içerisinde bunun katili veya katilleri kimdir? Bunu onlar biliyor.

"Ve Suudi Arabistan yönetimi bu 15'i konuşturtmak suretiyle bunu meydana çıkarmasını başarır. Gelen başsavcı ipe un sermek için geldi.Bizim Başsavcımızı oraya istiyor. Sen bizim başsavcımızı oraya çapırıp da ne yapacaksın? Olayın işlendiği yer burası. Burada ne görüşeceksen görüşürsün. Konsolosluğa da gittin. Ama ipe un sermeye gerek yok.

"Neyi görmek istiyorsan konsoloslukta zaten elde etmişsindir. Ben hukukçu değilim, ekonomistim. Bu işin başka izahı olamaz. Bu 15 kişi İstanbul'a ne için geldi? Bu kişiler cuma günü ayrı bir programal ayrı bir grup, salı günü o gece ayrı bir program ve bu arada operasyon. Bu işin katilleri bu 15'in veya 18'in içindedir. Yerli işbirlikçi de mutlaka açıklanmalıdır.

Hakkari'deki patlama

Milli Savunma Bakanım, Kuvvet komutanlarım hemen oraya gittiler. Tabi gece ciddi bir faaliyet mümkün değildi. Patlamalar devam ediyordu. Bütün gece işi takip ettikleri gibi oradaki generalimiz, generallerimiz ve bütün bu çalışmalarla birlikte devamlı irtibat halinde olduk. Bir defa mühimmatın miyadının dolması gibi bir şeyin olmadığını savunma bakanım bana bildirdi. Burada sadece top ile alakalı şu anda teknik ekip orada, onların bir çalışması var. O ekip, topla ilgili olarak olumsuz şu veya bu şekilde ne açıklayacak onu bilemiyoruz. Zaten açıkladıkları zaman biz de kamuoyu ile paylaşacağız. Net olarak 'şundandır' deme durumunda değiliz. Çok ciddi şekilde takip ediyoruz, izliyoruz."