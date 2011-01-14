-ERDOĞAN'DAN KARŞIYAKA BELEDİYESİ'NE ÇAĞRI ANKARA (A.A) - 14.01.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kars'taki heykel için 'ucube' derken aynı zamanda kralın da çıplak olduğuna işaret ettiğini belirterek, ''Şimdi İzmir Karşıya Belediyesi talip olmuş, ne kadar güzel. Gelsin alsın gitsin, bunu Karşıyaka'da diksin. Hiç müdahalemiz yok. Bu kadar ısrarlıysalar, buyursun alsın orada diksin''dedi. Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısındaki konuşmasında, ''sadece siyasi muhalefetin değil, sivil muhalefetin de edebi, terbiyeyi, üslup ve erkanı terk ettiği bir süreçten'' geçtiklerini söyledi. Birilerinin yıllarca bu toplumun belli bir kesimine tepeden baktıklarını, seçkinci bir tavırla yaklaştıklarını, küçümseyip, tahkir ettiklerini ifade eden Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Tarihi sadece bunlar bilirler... Bilim bunların tekelindedir... Hiç kimse değil ama sadece bunlar estetikten anlar. İncelik, zarafet, nezafet sadece bunların malıdır. Müzikten, mimariden, heykelden, resimden sadece ve sadece bunlar anlar, başkası hiç ama hiç bir şey anlamaz. Maşallah, bunlara göre, entellektüellik kazanılan bir şey değildir; babadan oğula, dededen toruna geçer. Bunlar mürebbidir, mürebbiyedir, bunlar allameyi cihandır, her şeyin en iyisini bunlar bilirler. Her türlü özgürlüğü savunurlar ama bir o kadar da entellektüel despotturlar...Kars'taki o malum heykel için 'ucube' derken aynı zamanda kralın da çıplak olduğuna işaret ettim... İçlerindeki despotizmi yıkamayanlar, içlerindeki o görünmez krala çıplak dedirtmek de istemiyorlar. Gözü olan, gözüyle birlikte iz'anı olan herkes, güzelle çirkini, estetikle ucubeyi birbirinden ayırır. Bunun için hiç de asil bir aileden gelmiş olmaya, sırça saraylarda büyümüş olmaya gerek yoktur. Sadece milletin siyasi tercihlerini değil, milletin beğenilerini, değerlerini, estetik anlayışını, güzellik anlayışını da aşağılamayı, ona hakaret etmeyi alışkanlık haline getirmiş olanlar bunlardır...'' -10 YIL KAYBETTİRDİLER- Kendisinin defalarca oraya gittiğini, o heykeli ve çevresini gezip dolaştığını anlatan Başbakan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: ''O heykel başlamadan, o zamanki belediye başkanı ki partimizdendi, kendisine 'bunu burada yapmamasını söyledim.' Fakat kararlıydı, ısrarlıydı. 2006 yılının yanılmıyorsam 8. ayında falan da Erzurum Tarih Tabiat Varlıkları Kurulu bunun orada olamayacağına karar verdi. Fakat çok enteresandır. Aradan 3 ay falan geçti 12. ayda, aynı yıl bu defada izin almak suretiyle, yapılabileceğine dair yeni bir karar çıkarıldı. Fakat ilginçtir, yani bu heykelin dikildiği yer, öyle yüksek bir noktadaki, orada Seyit Hasan El Harakani Hazretleri'nin Camisi ve çevresindeki vakıf eserler, şöyle kubbelerinin hizasına aldığınız zaman o tepenin bile altında kalıyor. Çok daha ilginci, heykelin hemen hemen altında kalacak şekilde, orada tarihi bataryalar var. O eserleri de görüyorsunuz, tarihi eser bunlar, bataryalar. Düşünün bir tarihi eser var diye, İstanbul'da yıllarca ta belediye başkanlığım döneminden bu yana Tarih Tabiat Varlıkları Kurulu, bizim raylı sistemi metroyu Unkapanı'nda durdurdu. Hala daha yeni yeni açıldı gidecek. Nereden bakarsanız bakın 10 yıl kaybettirdiler. Burada ise rahatlıkla bunu yapıyor ve o dediğim noktadan itibaren de 48 metre yüksekliğinde ve o çevredeki bütün tarihi eserler, camiler kütüphaneler, bütün bunlar adeta onun gölgesinde kalıyor.'' Kendisinin 4,5 yıl İstanbul'da belediye başkanlığı yaptığını anımsatan Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Bu işlere yorum yapabilmek için illa güzel sanatlar akademisini veya fakültesini bitirmek zorunda değilim ki. Bir şeyler öğrendik biz, biz bu işin pratiğini yaptık. Yani vatandaşa bile görsel medya yolda giderken hemen mikrofon uzatır sorar, 'beğendiniz mi?' Ama ilk soru 'hangi güzel sanatlar akademisini bitirdiniz?' sorusu olmaz, 'beğendiniz mi?' Vatandaşta 'beğendim veya beğenmedim' der. Yani bir şarkıyı bir türküyü bile dinletirken bile sorar. Önce 'hangi konservatuvarı bitirdin?' diye sormaz. Böyle bir soruyu da zaten sormak mümkün değil. 'Şarkıyı beğendiniz mi? Türküyü beğendiniz mi?' der. Niye o farklı bir şeydir. Kimisi kulağı ile bunu değerlendirir, kimisi işin gerçekten teorik noktasında beğenisi olabilir. Ama illada bunu kalkıp 'güzel sanatlardan mezun olanlar değerlendirmesini yapar' derseniz. O zaman bunları gidin daha özel yerlerde izah edin, burada değil. Burada ben çok daha farklı bir şey söylüyorum, bir defa eğer böyle bir eser inşa edecekseniz önce o çevreyle bunun uyumlu olmasına bakmak zorundasınız. Hiç bir tarihi eserin olduğu yerde bırakın heykeli, orada siz inşaat bile yapamazsınız. Belli bir mesafe konulur, o mesafede bunları yaparsınız bunun dışında yapamazsınız. Şimdi İzmir Karşıya Belediyesi talip olmuş, ne kadar güzel. Gelsin alsın gitsin, bunu Karşıyaka'da diksin. Hiç müdahalemiz yok. Bu kadar ısrarlıysalar, buyursun alsın orada diksin. Çok daha heyecanlılar çok da talipler, eyvallah yapsınlar. Kaldı ki ben bu heykeltıraşın çok başarılı dünyada şöyle tanınmış, böyle tanınmış, bunu da eleştiren birisi değilim. Doğrudur başarılı da olabilir, ona saygı da duyarım. Ama kusura bakmasınlar ben o tarihi eserlerin olduğu yerde böyle bir olayın yaşanmasına, üstelikte Tarih Tabiat Varlıkları Kurulu'nun verdiği bu karara rağmen, bunun dikilmesine sorumluluk mevkisinde olan bir insan olarak müsaade edemem, doğrudur diyemem.'' ''AK Parti Hükümeti, bu ülkede güzeldir veya değildir, 8 yıldır hiç bir heykeli yıktı mı?'' diye soran Erdoğan, ''Yok. Şimdi nedir bu kıyamet, dert başka. Çünkü AK Parti'nin yükselişini zannediyorlar ki bununla durduracağız. Durduramazsınız boşuna uğraşmayın. Benim Karslı vatandaşlarım bile buna tahammül edemiyor. Buna müsaade etmiyor. Zaten diyorlar, 'biz burada 7 yıldır, 8 yıldır çok çektik, sizden önce...' Önceki belediye başkanı gitti CHP'den aday oldu, niye kazanamadı. Eğer yaptıkları sevilseydi, takdir edilseydi, partimizden aday yapmadık gitti CHP'den aday oldu. Herhalde seçilirdi değil mi? Ne oldu seçilemedi''ddi.