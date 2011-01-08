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Politika

ERDOĞAN'DAN KARDAN ŞEHİT HEYKELLERİNE KARANFİL SARIKAMIŞ (A.A)

08 Ocak 2011 15:10

-ERDOĞAN'DAN KARDAN ŞEHİT HEYKELLERİNE KARANFİL SARIKAMIŞ (A.A) - 08.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sarıkamış şehitleri için yapılan kardan heykellerin açılışını yaptı. Erdoğan, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Toprak Otel'in önünde bulunan kardan şehit heykellerinin açılışını, eşi Emine Erdoğan ile birlikte gerçekleştirdi. Başbakan Erdoğan ve eşi, burada üzerinde Türk bayrağı bulunan heykellerin üstüne kırmızı beyaz karanfiller attılar. Şehitler için dua eden Erdoğan, heykelleri yapan öğrencilerle bir süre sohbet etti. Başbakan Erdoğan'a daha sonra Mehmetçiği sembolize eden biblo hediye edildi.

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