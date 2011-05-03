-ERDOĞAN'DAN KADDAFİ'YE ''BIRAK'' ÇAĞRISI İSTANBUL (A.A) - 03.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Libya tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Libya meselesinde artık söz tükenmiştir. Bu noktada yapılması gereken Libya'da Trablus'ta yönetimi elinde tutan Muammer Kaddafi'nin derhal iktidarı bırakması, üzerindeki tarihi sorumluluğu insani ve vicdani sorumluluğu derhal yerine getirmesidir' dedi. Erdoğan İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında Libya'daki son gelişmeleri değerlendirirken, '' ''Libya'daki tavrımız tamamen insani bir tavır olmuş, bir tek kişinin dahi burnunun kanamasını önlemeye yönelik bir tavır olmuştur. Bizim bu insani duruşumuzun başta Libya olmak üzere muhalifler nezdinde yanlış yorumlandığını, yanlış algılandığını özellikle de bazı ülkeler tarafından, bu bizce bilinmektedir, art niyetli bir kampanya ile yanlış aksettirildiğini biliyoruz. Libya'da adeta Türkiye aleyhine bir kampanya başlatılmış, Türkiye'nin politikaları yalan yanlış şekilde aksettirilmiş, muhalifler nezdinde bir infial oluşturulmak istenmiştir'' dedi.