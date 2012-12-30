Erdoğan'dan kaçak elektrik uyarısı: Haramı helali iyi bilirsiniz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Ben Türk'ü de Arap'ı da Kürt'ü de seviyorum ama Kürt olduğu için, Arap olduğu için, Türk olduğu için değil, yaratandan ötürü seviyorum'' dedi.

Viranşehir'de toplu açılış törenine katılan Erdoğan, dün Şanlıurfa'da yaptıkları 130 milyon lira tutarındaki 25 tesisin açılışla birlikte 2 günde kente 36 kalemde 211 milyon lirayı bulan bir yatırım kazandırdıklarını söyledi.

Viranşehir ile Ceylanpınar arasındaki 47 kilometrelik yolu 28 milyon liralık yatırımla tamamladıklarını, Viranşehir'e 34 milyon liraya mal olan 200 yataklı modern bir hastane inşa ettiklerini ve ilçeye kazandırdıkları adalet sarayı ile 2 ilköğretim okulunun açılışını da bugün yaptıklarını belirten Erdoğan, ''Peygamberler ve nebiler şehri Urfa'ya Hazreti Eyyübi, Hazreti Elyesa ve Hazreti Rahime'nin makamlarının bulunduğu Eyüp Nebi'de köylere hizmet götürme birliği aracılığıyla bir misafirhane inşa ettik. Bu misafirhanenin açılışını da resmen bugün gerçekleştiriyoruz. Bugünkü açılış programımızda Viranşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 4 özel sektör bölgesi de yer alıyor. Tüm bu kamu yatırımlarının ve özel sektör tesislerinin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum'' diye konuştu.

Bu eserleri Viranşehir'e kazandıranları tebrik eden ve onlara teşekkür Erdoğan, şöyle devam etti:

''Hamdolsun, milletimizle gönül birlikteliği yapıyoruz. Şurada bir pankart var, 'Çokluk içinde birliği siz sağladınız' diyor. Yani ehli tasavvufun 'kesrette vahdet' dediği olay. Yani 'çoklukta birlik' dediği olay. İşte biz Kürt'üyle, Arabıyla, Türk'üyle, inşallah çoklukta birliği yaşıyoruz. AK Parti iktidarının özelliği bu. Biz sadece belli bir etnik unsuru değil, biz tüm yaratılanları yaratandan ötürü seviyoruz ve ayırt etmeksizin seviyoruz. Ben Türk'ü de Arabı da Kürt'ü de seviyorum. Ama Kürt olduğu için, Arap olduğu için, Türk olduğu için değil, yaratandan ötürü seviyorum. Onun için AK Parti iktidarı güçlü. Onun için geleceğe güçlü yürüyoruz. Makam, mevki, para, pul değil, yaratandan ötürü sevmek.

Şimdi ben şu Viranşehir'in haline bakıyorum. Yahu niçin bu şehir ''viran'' buna bakıyorum. Artık bu şehri viran olmaktan çıkaralım diyorum. Allah aşkına 3 dönüm burada yerel yönetimi kazanacaksın, şu hale bak. Benim vatandaşım insanca yaşama hakkına sahip değil mi? Çamur içinde yaşamaya mahkum mu? Her taraf niçin pırıl pırıl olmasın? Burası şehrin merkezi. Şu hale bak. Buna siz layık mısınız? Öyle ise büyükşehir belediyesiyle artık viran şehri modern şehre dönüştürelim. Şanlıurfa'yı büyükşehir yaptık. Şimdi büyükşehirden sonra büyükşehire yakışan ilçeleri de hep beraber kuralım. Buna hazır mıyız? Buna var mıyız? Öyle ise çalışacağız. Çünkü benim siz değerli kardeşlerime böyle viran şehirler yakışmıyor, modern şehirler yakışıyor. Biz nasıl İstanbul'u virane halde alıp da modern bir şehir haline getirdiysek, inşallah Viranşehir'i de modern bir şehir haline getiririz.''

Türkiye'nin dört bir köşesini daha bayındır hale getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını ve çalışacaklarını ifade eden Erdoğan, Türkiye'yi kalkındırma, büyütme, geliştirme hedefi doğrultusunda 81 vilayetle bütün ilçe, mahalle, hatta köylere yatırım ve hizmet götürdüklerini vurguladı.

Erdoğan, ''Artık köy yok, mezra yok. İnşallah buralar modern mahalleler haline gelecek. Artık Viranşehir'in köyü olmayacak, mahallesi olacak ve oraya büyükşehir de hizmet götürecek, Viranşehir ilçesi de hizmet götürecek. Oranın kanalizasyonları artık ortadan akmayacak, kanalizasyon teşkilatı kurulacak ve kanalizasyon sistemi içinde akacak. Benim vatandaşım o pislikleri koklamaya mahkum değil. İnsanca yaşayacak'' diye konuştu.

Bunu gerçekleştireceklerini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

''Bu işin evelallah dertlisi biziz. Biz sizi seviyoruz be, biz size aşığız be. Biz sizin dertliniziz, dertli. Onun için Aşık Veysel gibi çıktık yola, 'Uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece' dedik. Evet, gideceğiz gündüz gece. Biz size efendi olmaya gelmedik, hizmetkar olmaya geldik. Bu hizmete devam edeceğiz. İktidara geldiğimiz günden bugüne yani son 10 yıllık süreçte Türkiye'yi 3 kat büyüttük. İnşallah önümüzdeki 10 yılda, yani Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde, dünyanın ilk 10 ülkesi arasına gireceğiz. Bunu yapar mıyız- Evelallah yaparız. Bu millet azmetti mi yapar.''



'Dün alan eldik, bugün veren el olduk'



Göreve geldiklerinde ihracatın 36 milyar dolar iken şimdi 150 milyar dolar olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kasasında 27,5 milyar dolar varken şimdi 121 milyar dolar olduğunu anlatan Erdoğan, IMF'ye 23,5 milyar dolar borç varken, şimdi 860 milyon dolar kaldığını ve Mayıs'ta bu borcun sıfırlanacağını söyledi.

Erdoğan, ''Üstelik şimdi görüşmeler yapıyoruz. IMF bizden borç istedi, şimdi onlara 5 milyar dolar borç vereceğiz. Dün alan eldik, bugün veren el olduk. Bu millete bu yakışır'' ifadelerini kullandı.

Son 10 yıldan bu yana elde edilen tüm başarıların millet sayesinde olduğunu dile getiren Başbakan Erdoğan, göreve geldiklerini Ziraat Bankası'nın çiftçiye yüzde 59 faizle kredi verirken kendilerinin devreye girmesiyle şimdi yüzde 0-7,5 arası faizle kredi verdiğini hatırlattı.

Hükümetleri döneminde rekor üstüne rekorlar kırıldığını belirten Erdoğan, ''Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, demokratikleşmeden hukuk devletine kadar elde ettiğimiz başarılar, yolsuzlukla, yoksullukla, yasaklarla mücadele böyle olur'' dedi.

Erdoğan, 10 yıl önce kenti dolaştığında kendisinden olağanüstü halin kaldırılmasını istediklerini ve iktidara geldikten bir ay sonra olağanüstü hali kaldırdıklarını vurgulayarak, ''Hatırlıyorsunuz değil mi? O gün olağanüstü hal vardı, şimdi her şey olağan. Bakınız radyoda yarım saat Kürtçe yoktu ama şimdi TRT'nin bir kanalı 24 saat Kürtçe yayın yapıyor. Bunun yanında TRT Arapça 24 saat Arapça yayın yapıyor. Ayrım yok, bütünleştirme var. Bunu bizim iktidarımız sağladı'' şeklinde konuştu.



'Özgürlüklerin partisiyiz, özgürlüklerin iktidarıyız'



''Herkes inandığı gibi inancını yaşasın' dediklerini hatırlatan Erdoğan, kapatılan imam hatip okullarının orta kısımlarının açıldığını, katsayı uygulamasının kaldırıldığını belirtti.

Tüm imam hatiplilerin ve meslek lisesi mezunlarının istedikleri üniversiteye gitme hakkını kazandığını dile getiren Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:

''Çünkü biz özgürlüklerin partisiyiz. Biz özgürlüklerin iktidarıyız. Bunu başardık. 4-4-4, 444, bu kod numaramız. Zorunlu eğitim öğretim 12 yıl. İstiyoruz ki bizim bizim yavrularımız çok iyi yetişsinler. İnşallah her biriniz yabancı dili ana diliniz gibi konuşacaksınız. En az bir tane, bunu başaracaksınız. Onun için daha çok çalışacağız, daha çok gayret edeceğiz. Şu anda üniversitelerde Arapça bölümü var, Osmanlıca, Kürtçe var. Aynı şekilde seçmeli olarak orta ve lisede de var. On öğrenci olsun, gel Kürtçe dersini, Arapça dersini al. Şu anda imam hatiplerde zaten Kur'an, siyer-i Nebi, hadis, fıkıh bunlar var. Ancak düz liselerde de istenirse seçmeli olarak Kur'an-ı Kerim var ve siyer-i Nebi var. Nereden nereye. Siz istediniz biz yaptık. İnşallah 2023 yılına kadar aynı şekilde sizlerin desteğiyle kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Türkiye hedeflerine hep birlikte ulaşacağız. Şu gösterdiğiniz ilgi, alaka, coşku Viranşehir'i viran olmaktan kurtaracaktır buna ben eminim. Onun için sizden destek istiyoruz, bu destekle Viranşehir modern şehir olsun. Bunu başaralım.''

Viranşehir'de TOKİ'nin toplu konut yapacağını dile getiren Erdoğan, sulamada ara kanalların yapımına da başlanacağını söyledi. Erdoğan, ilçede yapılacak çalışmalara, yatırımlara ilişkin de bilgi verdi.

Başbakan Erdoğan, ''kardeşlerim'' diyerek hitap ettiği alandakilere, ''Benim yalnız sizden bir ricam var, herhalde elektriği kaçak kullanmayacağız değil mi? Çünkü siz haramı helali çok iyi bilirsiniz. Ben inanıyorum ki Viranşehirli kardeşimin gırtlağından haram geçmez. Evet, inşallah geçmeyecek'' diye konuştu.

Yapılan eserlere katkısı olanları kutlayan Erdoğan, ''Bir olalım, beraber olalım, iri olalım, diri olalım'' dedi.

Erdoğan'ın söylediği ''Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' şarkısının sözlerini alandakiler tekrarladı.

Konuşmasını, soğuk havaya rağmen, üzerindeki paltosunu çıkarıp ceketle yapan Başbakan Erdoğan, vatandaşların kendisine uzattığı yöresel mor poşuyu omzuna attı.

Törene Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım da katıldı.

Törenin ardından Başbakan Erdoğan ve beraberindekiler helikopterlerle Ceylanpınar ilçesine hareket etti.