-Erdoğan'dan Juncker'e jest ANKARA (A.A) - 08.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla 9 yıl önce Lüksemburg'a yaptığı ziyarette kendisini havaalanına kadar uğurlayan Lüksemburg Başbakanı Jean Claude Juncker'e aynı jesti yaptı. Erdoğan, misafirini Esenboğa Havaalanı'na kadar giderek uğurladı. Resmi bir ziyaret için Türkiye'de bulunan Lüksemburg Başbakanı Juncker onuruna verilen yemeğin ardından Başbakan Erdoğan, İstanbul'a gidecek konuğunu makam arabasına davet ederek, havaalanına kadar eşlik etti. Makam aracına Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ı alan Başbakan Erdoğan ile mevkidaşı Juncker, Esenboğa Havaalanı'na sohbet ederek gitti. Başbakan Erdoğan'ın 2002 yılında Lüksemburg'a AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla yaptığı ziyaretin ardından protokol kurallarının aksine Juncker'ın havaalanına kadar Başbakan'a eşlik ederek uğurladığı belirtildi. Bugün olduğu gibi 9 yıl önceki ziyarette de Başbakan Erdoğan'a Bakan Bağış çevirmenlik yapmıştı.