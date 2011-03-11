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Politika

ERDOĞAN'DAN JAPONYA'YA MESAJ ANKARA (A.A)

11 Mart 2011 23:45

-ERDOĞAN'DAN JAPONYA'YA MESAJ ANKARA (A.A) - 11.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Naoto Kan'a gönderdiği mesajda, baş sağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başbakan Erdoğan, meydana gelen deprem ve ardından yaşanan tsunamiyle ilgili olarak Japon Başbakanı Kan'a bir mesaj göndererek, Japon halkının acısını paylaştığını belirtti, geçmiş olsun ve baş sağlığı dileklerini iletti. Başbakan Erdoğan, yaşananlardan duyduğu büyük üzüntüyü ifade ederek, Türkiye'nin Japonya'ya yaşanan felaketin yaralarının sarılması için elinden gelen desteği göstermeye hazır olduğunu bildirdi.  Öte yandan, Erdoğan'ın, gelişmeleri Türkiye'nin Tokyo ve Japonya'nın Ankara Büyükelçilikleri aracılığıyla yakından takip ettiği öğrenildi.

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