-Erdoğan'dan İyimaya'ya geçmiş olsun ziyareti ANKARA (A.A) - 30.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya'ya, tedavi gördüğü TOBB ETÜ Hastanesi'nde ''geçmiş olsun'' ziyaretinde bulundu. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakanlık yeni binada bir süre daha kalan Başbakan Erdoğan, daha sonra TOBB ETÜ Hastanesi'ne geçti. Erdoğan, burada geçen günlerde anjiyo sonrası tıkalı damarına stent takılan İyimaya'yı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan'ın ziyareti yarım saat sürdü.