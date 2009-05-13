Erdoğan'dan 'iyi niyet' çağrısı

Gül'ün 'Kürt sorununun çözümünde iyi şeyler olabilir' sözünü değerlendiren Erdoğan, 'Cumhurbaşkanımız iyi niyet ortaya koydu. Herkes iyi şeylerin gayreti içinde olursa iyi şeyler olur' dedi



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ‘Kürt meselesinin çözümü konusunda iyi şeyler olabilir, tarihi bir fırsat var. Bu fırsat kaçmamalı” diyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün sözlerine açıklık getirdi. Erdoğan, “Sayın Cumhurbaşkanımız burada bir iyi niyet ortaya koymuştur. Herkes de iyi şeylerin gayreti içinde olursa iyi şeyler olur” dedi.



Cumhurbaşkanı Gül’ün geçen hafta yaptığı açıklamalar, Türkiye’nin gündemine damgasını vurdu. Gül, Prag dönüşü uçakta gazetecilere, “Kürt meselesi Türkiye’nin en önemli meselesidir ve mutlaka halledilmelidir. Bu konuda tarihi bir fırsat var. İyi şeyler olabilir Bu fırsat kaçmamalı” demişti.



‘Karayılan’ın açıklamalarını not ettik’



Muhalefet liderleri Gül’ün bu çıkışını eleştirirken İçişleri Bakanı Beşir Atalay, önceki gün adı değiştirilen köylere tekrar Kürtçe isim verilebileceğini belirtmişti. Atalay, PKK’lı Murat Karayalçın’ın Milliyet yazarı Hasan Cemal’e yaptığı açıklamaları da yakından izlediklerini ve ‘not ettiklerini’ söyledi.



‘İyi şeylerin olmasını temenni ediyorum’



Dün Azerbaycan’a hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Gül’ün Kürt meselesiyle ilgili görüşleri hakkında şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız burada bir iyi niyet ortaya koymuştur, iyi niyet temennisini ortaya koymuştur. Yani Cumhurbaşkanı kötü şeyler olacağını mı söyleseydi? Ne güzel işte... İyi şeyler olacağını söylüyor. Herkes iyi şeyler yapmanın gayreti içinde olursa iyi şeyler olur, ama kötü şeyler olacağı beklentisi içinde olursak o ülkede kötü şeyler olur. Ben de iyi niyetli, iyi şeylerin olmasını temenni ediyorum. Ekonomide söylediğim gibi krizi fırsata dönüştürürseniz başarılı olursunuz, dönüştüremezseniz başarılı olamazsınız.



‘Muhalefete de görev düşüyor’



Burada da bu krizi fırsata dönüştürmenin gayreti içinde olacağız. Bu nedir? Bu, sosyal krizdir. Siyasi krize bunu dö-nüştürme gayreti içinde olanlar var. Bunlara fırsat vermeyeceğiz ve bunun başlangıç sürecinin bu şekilde devamını istemiyoruz. Bunun önünde durmamız lazım. Burada sadece iktidara görev düşmüyor. Burada muhalefete de görev düşüyor. Herkes çıkıp buradan kuru sıkı atacağına ‘ben ne yapıyorum, ne yapacağım, ne yapmam lazım’ bunları söylesin.”



‘İhtiyacım olursa Hasan Cemal’le görüşürüm’



‘Radikal Genel Yayın Yönetmeni İsmet Berkan ’ın bir yazısında ‘gazeteci Hasan Cemal ile Başbakan Erdoğan’ın görüşebileceğini’ söylediği hatırlatılıp Hasan Cemal ’le görüşüp görüşmeyeceğinin’ sorulması üzerine de Erdoğan, “Görüşebilirim dedim. Öyle bir kararım yok. Gazete de görüşlerimi yazdı. Ben de okudum, ama herhangi bir ihtiyacım olursa kendisiyle görüşmeyi o zaman arzu ederim. Ancak şu anda öyle bir kararım yok” dedi.

