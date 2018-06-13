Erdoğan'dan ittifaksız mektup; yurt dışındaki seçmenlere gönderdiği mesajda MHP ve Bahçeli yok!

Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı sıfatıyla yurtdışındaki seçmenlere iki sayfalık seçim mektubu gönderdi. Mektubunda ne Cumhur İttifakı’nın, ne MHP’nin ne de Bahçeli’nin adını anan Erdoğan, “Tüm alanlarda çağ atladık” diyerek partisine ve kendisine oy istedi.

24 Haziran seçimlerine 11 gün kala yurtdışında oy verme işlemleri sürüyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı sıfatıyla yurtdışındaki seçmenlere iki sayfalık seçim mektubu kaleme alan Tayyip Erdoğan, mesajında “Cumhur İttifakı”na yer vermedi. Mektubunda ne Cumhur İttifakı’nı, ne MHP’yi ne de MHP lideri Devlet Bahçeli’nin adını anmayan Erdoğan, “tüm alanlarda çağ atladık” diyerek partisine, kendisine oy istedi.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre Erdoğan’ın iki sayfalık ‘seçim mektubu’ özetle şöyle:

* Tüm alanlarda çağ atladık - Bugün dördüncü nesle ulaşan Türk diasporasına, dünyanın önde gelen ülkelerinin arasına giren Türkiye’mize verdiği destek için şükranlarımı sunuyorum. Eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, sosyal güvenlikte, enerjide ve diğer tüm alanlarda adeta çağ atladık.

* Destek olmaya davet ediyoruz - Yurtiçinde ve yurtdışında yaşayan kardeşlerimize, geçtiğimiz 16 yıldaki hizmetlerimize ilave olarak, “Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye” sözü veriyoruz. Sizleri, “Vakit Birlik Vakti” ve “Vakit Türkiye Vakti” çağrımıza destek olmaya davet ediyoruz. Erdoğan yurtdışındaki seçmenlerden oy talebinde bulunduğu mektubunu, “Sağlıcakla kalın, Allah’a emanet olun” cümlesiyle bitirdi.