Erdoğan'dan işverene asgari ücret tavsiyesi: Fakiri tahrik etmeyelim, biraz daha az kazanın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1 Ocak 2016'da 1300 lira olması planlanan asgarü ücret uygulamasına ilişkin olarak, iş dünyasına seslendi. "Herhangi bir işveren kalkıp da 3 bin lira maaş verdiği zaman kimse sen niye 3 bin veriyorsun demez" diyen Erdoğan, "Ben de işverenlere tavsiye ediyorum, biraz az kazanın ve kazandığını dar gelirli olanlarla paylaşın bunu başarmamız lazım. Neden? Fakiri tahrik etmeyelim ve paylaşımcı anlayışı hayatımıza egemen kılalım" dedi.

Antalya'da düzenlenen G20 Zirvesi kapsamında düzenlenen İŞ20 ve EMEK20 oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Erdoğan'dan işverene asgari ücret telkini: Biraz az kazanın

"Türkiye'de konuşulan 1300 1500.. Buna baktığımız zaman Türkiye'deki konu çok çok farklı bir yere doğru gidiyor ve ben bu gelişmeden mutluyum. Asgari ücret bir taban belirlemedi. Herhangi bir işveren kalkıp da 3 bin lira maaş verdiği zaman kimse sen niye 3 bin veriyorsun demez. 4 bin verdiği zaman niye 4 bin veriyorsun demez. E nolur? Biraz az kazanmış olur. Ben de işverenlere tavsiye ediyorum, biraz az kazanın ve kazandığını dar gelirli olanlarla paylaşın bunu başarmamız lazım. Neden? Fakiri tahrik etmeyelim ve paylaşımcı anlayışı hayatımıza egemen kılalım. Burada bir şeyi özellikle vurgulamak isterim ölüp gidiyoruz, paraları götürüyor muyuz? Paralar bu dünyada kalıyor. Varisler paylaşacak. Gökkubede hoş bir seda bırak. Önemli olan bu. Öyle bir patromuz vardı ki işçisinin hakkını ciddi manada gözetir onun maaşını da iyi bir şekilde verirdi desinler. Aslolan burası. Bunu başarmamız vardı.

Bizim karşımıza ne getiriliyor?

Maliyetler konusu geliyor. Biz o maliyetleri çok farklı yerlerde aşağı düşürebiliriz. Bunu Türkiye'nin açığı olarak söylüyorum. Türkiye'de faiz oranları yüksek, Batı'da böyle değil. ABD'de Batı'da faiz oranları bizimki gibi değil. Yüzde 15'i bulan faiz oranları var. Bunlarla yatırım olur mu? Bu ülkede kobiler girişimci ruhunu kazanbilir mi? Hayır. Onun için bu defa bu arada paranın maliyetini düşürmek lazım. Paranın maliyeti arttıkça ne genç iş adamı ne iş kadını bulabiliriz. Onlar da çok kısa zamanda iflas ederler. Devlet de gelir onların iş yerine el koyma noktasına gelir. Bu konuyu iyi değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Özellikle dünyada işçi sendikalarının dayanışması byük önem arz ediyor."