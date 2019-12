-Erdoğan'dan İstanbul'dan dünyaya seslendi İSTANBUL (A.A) - 17.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Somali konusunda yapılan toplantıyla dünyaya çok anlamlı bir mesaj verildiğini belirterek, ''Şimdi yapmamız gereken bu iradeyi bir an evvel somut katkıya dönüştürmek, Somali için huzurlu, aydınlık bir geleceğin inşası için bu birlikteliği devam ettirmektir. Özellikle şu ramazan ayının rahmeti ve bereketi hürmetine iftar sofralarımızı Somali için açalım, Somali'ye bir mum da biz yakalım'' dedi. Conrad Otel'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Toplantının açılışında konuşan Erdoğan, kardeş Somali halkının hayatta kalma mücadelesi verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu: ''Bugünkü bu toplantıya iştirakiniz, bu insanlık çağrısına kayıtsız kalmayacağımızın göstergesidir. İnşallah bizlerin bu duyarlılığı, bu sorumlu yaklaşımı Somali halkının gözlerine de bir umut ışığı olarak yansıyacaktır. Bugün Somali'nin yaşadığı sınav sadece Somali halkının değil, bütün insanlığın sınavıdır. Bu sınavdan insanlığın kazanarak çıkması hepimizin dostluk elini uzatmasına bağlıdır. Mesele bugün Somali'dir, yarın bir başka ülkedir. Öyleyse, olaylar üzerinden değil, felaketler üzerinden değil, insanlığın temel ilkeleri üzerinden konuşalım.'' ''Şimdi herkese soruyorum. Somali, dünyanın gözü önünde bu acıları yaşarken milyar dolarlık servetleriyle Karunlaşan insanlara ne demeliyiz?'' diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Onlar hangi medeniyetin, hangi inanç sisteminin mensubu olduklarını iddia ediyorlar? Bakınız Türkiye'nin çocukları kuruş kuruş biriktirdikleri harçlıklarını bugün Somali'ye gönderirken milyar dolarlık servet sahipleri nasıl uyuyabiliyorlar? Elimizi vicdanımıza koyalım ve soralım. O dev plazalar, o muhteşem kaşaneler, o lüks araba koleksiyonları neyin nesidir? Şüphesiz ki, hesabını vereceğimiz bu hayatta başkalarının yanlışlarına göre hareket etme durumunda değiliz. Biz bize düşen kendi sorumluluğumuzu yerine getirmekle mükellefiz. Şunu da söyleyeyim, o lüks arabalara binemezsiniz iddiasında değilim ama bindiğimiz kadarıyla da bu açlık içerisinde olanları, o denli düşünme, onlara da ulaşmak zorundayız, zorundasınız.'' -''Devlet çıkarları nazarıyla bakmadık''- Somali ile Osmanlı Devleti dönemine dayanan uzun ve köklü bir ortak geçmişi, ortak tarihi ve kültürel bağların bulunduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: ''Somali'ye hiçbir zaman devlet çıkarları nazarıyla bakmadık, bakmıyoruz, bakmayacağız. Biz Afrika'ya tarih boyunca birilerinin yaptığı gibi sömürülecek, sömürgeleştirilecek bir toprak parçası olarak da bakmıyoruz, böyle görmüyoruz. Biz Somali'ye ve Afrika'ya kardeşlik hukukumuz nazarıyla bakıyor, insana insan olduğu için değer verdiğimizden dolayı bugün bu hassasiyeti gösteriyoruz. Tarih boyunca Somali'nin ve Afrika coğrafyasının bütün kaynaklarını sömürmeye çalışanların elbette bir kenara oturup bugün yaşanan trajediye duyarlı olmasını, Somali halkına yardım eli uzatmasını bekleyemeyiz. Bu körelmiş, kirlenmiş zihinlere karşı bizim yapmamız gereken sesimizi Somali için daha da yükseltmek, başkaları yokmuş gibi davranarak kardeşlerimizin meselelerini kendi içimizde çözmeye muktedir olacak beraberliği sergilemektir.'' -Somali'de verilen sınav- Başbakan Erdoğan, ''Bu sınavın, sadece Somali'nin değil, insanlığın sınavıdır. Burada medeniyet de devletler de zenginler de G 20'ler de kişi başı milli geliri 20 bin, 30 bin 40 bin dolar olan ülkeler de büyük bir insanlık sınavından geçiyor. Dünyanın başındaki felaketlerin tamamının adaletsizlikten olduğunu görmüyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz, Somali'ye, Afrika'ya yardım olarak ilaç gönderiyorsunuz ama o ilaçlar tok karnına yenmek zorunda. Bu nasıl bir dramdır, bu nasıl bir trajedidir, bu nasıl bir çaresizliktir, bu nasıl bir insanlık krizidir. İçinde bulunduğumuz çağda böyle bir tablo ile karşı karşıya kalıyoruz'' diye konuştu. 21. yüzyılda, iletişim kanallarının, teknolojinin bu kadar geliştiği bir çağda hala nasıl batı ile doğu arasında kuzey ile güney arasında bu kadar farklı, içler acısı bir fotoğrafla yüzleşmek durumunda kaldıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: -Tüm imkanlarla Somali'nin yanındayız"- Erdoğan, birçok ülke yardımda bulunma konusunda güvenlik kaygılarıyla tereddüt gösterirken, Türkiye'nin, yardım malzemelerini doğrudan ve en kısa yoldan ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak, Somali'de bizzat kendi imkanlarıyla yardım faaliyeti gerçekleştiren az sayıda ülke arasında yer aldığını kaydetti. Bu konuda hassasiyetle hareket etmeleri gerektiğine işaret eden Erdoğan, ''Somali'nin tekrar o eski günlerdeki gibi bir baharat ülkesi olarak anılması için Türkiye tüm imkanlarıyla Somali'nin yanındadır, Somalili kardeşleriyle birliktedir'' dedi. Erdoğan, bu inançlarını ve dayanışmalarını göstermek üzere yarın akşam Dışişleri Bakanı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı ile birlikte aileleri de dahil olmak üzere Somali'ye gideceklerini belirterek, ''Temennim odur ki ziyaretimiz Somali halkı için bir moral olur. Temennim odur ki, bu ziyaretimiz dünyanın uyuyan vicdanını harekete geçirir. Temennim odur ki uluslararası toplumun dikkatini çekmek için Türkiye'nin yükselttiği ses bu ziyaretimizle sağırlaşan kulakları da aşacak bir gür seda ile yankılansın ve artık gücüyle övünen, gayrı safi milli hasılasıyla övünen batılı ülkeler de 'İnsanlık ölmedi' diyebilsin. Biz her zaman olduğu gibi bugün de gönül ferahlığıyla, bütün samimiyetimizle 'İnsanlık ölmedi' diyor, 'Şimdi insanlık için Somali'nin yanında olma vaktidir' şeklinde dünyaya sesleniyoruz'' diye konuştu. -''Kurulacak yeni hükümeti destekleyeceğiz''- Türkiye olarak desteklerini, geçici federal hükümet göreve geldiğinden bu yana her ortamda güçlü bir şekilde vurguladıklarını, kurulan yeni hükümeti de desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Erdoğan, ''Somali'nin barış ve istikrara bir an önce kavuşması ve devletin tüm ülkeye hakim olması elzemdir. Barış ve istikrara ulaşılabilmesi de ancak federal kurumların birlikte çalışmasıyla ve yerel yönetimlerle yakın bir işbirliği yapılmasıyla mümkün olur. Biz Türkiye olarak Somali'nin kendi iç meselelerini hallederek istikrara kavuşması için de her türlü desteği sağlıyoruz'' dedi. -İkinci Somali Konferansı 2012'de- İkinci İstanbul Somali Konferansı'nı 2012 yılında yeniden Türkiye'de düzenleme konusunda da bir ön çalışma başlattıklarını belirten Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin, yardım çağrısında acilen 1 milyar dolara ihtiyaç duyulduğu, ancak bugüne kadar uluslararası toplum tarafından bunun ancak yarısı kadar taahhütte bulunulduğunu hatırlattı. Somali için gösterilen ve gösterilecek duyarlılık için toplantıya katılanlara teşekkür eden Erdoğan, ''Bugün İstanbul'a gelerek hep birlikte dünyaya çok anlamlı bir mesaj vermiş olduk. Şimdi yapmamız gereken bu iradeyi bir an evvel somut katkıya dönüştürmek, Somali için huzurlu, aydınlık bir geleceğin inşası için bu birlikteliği devam ettirmektir. Özellikle şu ramazan ayının rahmeti ve bereketi hürmetine iftar sofralarımızı Somali için açalım, Somali'ye bir mum da biz yakalım'' dedi.