-ERDOĞAN'DAN İSTANBUL'DA TOPLU AÇILIŞ İSTANBUL (A.A) - 16.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 28 kavşak ve yol, 3 spor salonu, 2 metro istasyonu ve 3 adet stadın bağlantı tünelinin toplu açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul'a kazandırdıkları bu muhteşem eserlerin hayırlı olması dileğinde bulundu. Fatih Spor Kompleksi'nde, Seyrantepe Stadyumu Metro İstasyonu'nda, Atatürk Havaalanı Köprülü Kavşaklarda, Kıraç-Hadımköy, Çekmeköy-Birlik Mahallesinde töreni uydu aracılığıyla izleyenleri de selamlayan Erdoğan, bugün İstanbul'da, bir tek toplu açılış töreniyle, 28 kavşak, 3 spor salonu, 2 metro istasyonu ve 3 adet stat bağlantı tünelinin açılışını yaptıklarını söyledi. Erdoğan, toplu açılış töreniyle, İstanbul'a tam 755 milyon 143 bin 288 liralık yatırım kazandırdıklarını, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin son 6,5 yılda, 231 kavşak, 800 kilometre uzunluğunda yeni yol inşa ettiğini dile getirdi. İstanbul'un her gün büyüyüp geliştiğini, İstanbul'a yapılan hizmetlerin İstanbul'un önünde gittiğini ve yoğun bir gayretle her tıkanıklığı aşmanın, İstanbul trafiğine nefes aldırmanın mücadelesini verdiklerini anlatan Erdoğan, bugün de 282,5 milyon TL bedelle yapılan, 28 yeni kavşağı hizmetine aldıklarını, raylı sistemde de aynı şekilde inşaatların devam ettiğini vurguladı. -METRO YATIRIMLARI- Erdoğan, bugün 4. Levent–Hacıosman Metro Hattı'nın iki istasyonunun daha bittiğini ve bu iki istasyonu da bugünkü törenle açtıklarını vurguladı. Hacıosman-4. Levent arasındaki bu metro hattının 8 bin 120 metre uzunluğunda olduğunu ve bunun 5 bin 500 metresini, 4. Levent–Maslak hattını 30 Ocak 2009'da açtıklarını hatırlatan Erdoğan, Maslak-Darüşşafaka arasının da 2 Eylül 2010'da hizmete alındığını dile getirdi. Şimdi sadece Darüşşafaka–Hacıosman arasının kaldığını ve onun da inşaatını aralık ayında bitirdiklerini belirten Erdoğan, bu ay testlere başlayacaklarını ve en kısa zamanda onun da açılışını yapacaklarını söyledi. Erdoğan, bu istasyona bir transfer merkezi, metro araçları depo parkı, 3 adet stat bağlantı tüneli ve 2 bin 500 araçlık otopark inşa edildiğini, tüm bunlarla birlikte 600 milyonluk bir tablo ortaya çıktığını dile getirerek, ''Bugün, Darüşşafaka metro istasyonunu da açıyoruz ve Hacıosman etabı tamamlandığında ve Marmaray'ı da bitirdiğimizde, İstanbul'da ulaşımın haritası değiştiği kadar, inanın İstanbul'da zaman değişecek'' dedi. Dün akşam Taksim'den Seyrantepe Stadı'na gelenlerin 10 dakikada geldikleri bilgisinin verildiğini dile getiren Erdoğan, Marmaray bittiği zaman da bu kez Anadolu yakasından gelindiğinde zamanın istenildiği gibi kurgulanacağını vurguladı. Erdoğan, Seyrantepe'den Levent'e 4 dakikada, Seyrantepe'den Taksim'e 16 dakikada, Şişhane'ye 19 dakikada, Yenikapı'ya 24 dakikada ulaşılabileceğini belirterek, bu açılış töreniyle İstanbul'a uluslararası standartlarda yeni spor tesisleri de kazandırdıklarını söyledi. -''SİNAN ERDEM TÜRKİYE'NİN BİR NUMARALI SPOR SALONU''- Sinan Erdem Spor Salonu'nun Türkiye'nin bir numaralı spor salonu olduğunu ve toplam hacminin 17 bin 500 kişi olduğunu dile getiren Erdoğan, bugün aynı zamanda resmi açılışının yapıldığını belirtti. Erdoğan, Dünya Basketbol Şampiyonası oynanırken fiili bir durum olduğunu ve hazırlıkların tam bitmediğini, bu nedenle Sinan Erdem Spor Salonu'nun resmi açılışını bugün yaptıklarını söyledi.