Erdoğan'dan İsrail'e 'yardım konvoyu' çıkışı

T24 - Brezilya'da bulunan Başbakan Erdoğan, İsrail'e yardım gerçekleştirmek için yola çıkan konvoyla için İsrail'den gelen mesajlar ilgili olarak, "İsrail'in de böyle bir insani yardım konusunda öyle zannediyorum ki insani yardıma, insani bir yaklaşım göstermek suretiyle bir yaklaşım sergilerse burada bir sıkıntı doğmamış olur" dedi. Türkiye'nin Euro 2016'ya ev sahipliği şansını Fransa'ya kaptırmasıyla ilgili olarak da konuşan Erdoğan, kararın kesinlikle siyasi olduğunu söyledi. İran ile uranyum takas anlaşmasıyla ilgili olarak ABD Başkanı Obama'nın bir açıklama metin haberlerinin de dedikodu olduğunu belirtti.





Başbakan Erdoğan Brezilya'daki programı çerçevesinde bugün, turistik Şeker Tepesi'ne teleferikle çıktı. Rio de Janerio'yu kuş bakışı gören tepeden manzarayı seyretti.





Burada Başbakan Erdoğan, "nükleer takas anlaşması" ile ilgili gelişmeler, Gazze'ye 9 gemilik filo ile yapılacak insani yardım ve Türkiye'nin Euro 2016'yı kaybetmesiyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.





Erdoğan, ''Gazze'ye yardım gemisi yola çıktı. Bugün de Kıbrıs Rum Kesimi yardım gemisinin geçişine izin vermedi. Gemi dolanmak zorunda kaldı. Yine İsrail'den de bazı mesajlar geliyor, 'gemiyi almayacağız' şeklinde. Bu konuda değerlendirmenizi alabilir miyiz?'' sorusuna, ''Bu konu tamamen devlet olarak bizim irademizin dışında olan bir harekettir. Yani bir sivil toplum hareketidir ve uluslararası bir sivil toplum hareketidir. Yani sadece Türkiye'nin sivil toplumunun organize olduğu bir hareket değil. Bu işin içerisinde İngiltere'nin, İsrail'in, Almanya'nın, Fransa'nın sivil toplum hareketleri var. Bunların müşterek bir hareketidir ve tamamen insani yardımlara yönelik atılmış bir adımdır. Dolayısıyla İsrail'in de böyle bir insani yardım konusunda öyle zannediyorum ki insani yardıma, insani bir yaklaşım göstermek suretiyle bir yaklaşım sergilerse burada bir sıkıntı doğmamış olur'' yanıtını verdi.







'Lula ile ilişkimde Kasımpaşalılığın belirleyici olması beni memnun eder'







''Sayın Lula ile çok benzeşen iki lider portresi çizdiniz, basın toplantısında. Söylemler konusunda benzer yanlar olduğu söyleniyor. Dünya liderleri arasında ilk kez sizin bu kadar net uyuştuğunuz bir isim gördük gibi'' değerlendirmesi üzerine, Başbakan Erdoğan, ''Bu süreci başa baş sürdürdüğümüze göre herhalde benzer yanlar olduğu için rahatlıkla sürdürdük. Benzer yanlar olmamış olsa bu süreci rahat işletemezdik. Bir ortak payda oluştu. O ortak paydadan hareketle yürüdük. O ortak payda da dünya barışına hizmet anlayışıydı. Çünkü dünya barışına hizmet etmekte, kim olursa olsun biz onlarla beraber bu yolculukta varız. Bunu da başından itibaren söylüyoruz. Burada da bu olmuştur ve şu ana kadar da başarılı bir diplomasi sürmüştür diye, bunu rahatlıkla ifade edebilirim. Ama bu konuda tabi medyanın da aynı yastığa başını rahat, huzur içerisinde koymasını temenni ederim'' diye konuştu.





Erdoğan, ''Da Silva'nın da böyle bir Kasımpaşalı hali olduğu yönünde sözler dolaşıyor. Böyle bir benzetme var'' denilmesi üzerine, ''Kasımpaşalılığının belirleyiciliği olması beni özellikle memnun eder tabi'' diye konuştu.







'Euro 2016 kararı kesinlikle siyasi'







Gazetecilerin, ''2016 için Fransa şampiyonayı düzenleme hakkı kazandı. Bu konuda çeşitli tartışmalar çıktı. Platini'nin oynadığı rol eleştiriliyor. Bu konudaki değerlendirmelerinizi alabilir miyiz '' sorusu üzerine Erdoğan, şunları söyledi:





''Platini'nin oynadığı rolden öte burada yaklaşım beni çok rahatsız ediyor. Yaklaşım da şu, öğrendiğim, bildiğim kadarıyla Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Fransa iki kez organize etti, Dünya Futbol Şampiyonası'na da bir kere ev sahipliği yaptı. Şimdi her şey Fransa için mi? Nedir bu gayret. Bir defa burayı iyi anlamak lazım. Şu anda Türkiye bununla ilgili alt yapıda bütün hazırlıklarını yapıp 2016'ya yetiştireceğinin vaadinde. Başbakan'ın yazdığı mektupla, hiç bir başbakanın yapmadığı taahhüdü veriyor. Burada kalkıp böyle bir soru işaretlerine boğulacak yaklaşım tarzı doğrusu beni de üzmüştür. Bunu olimpiyatlarda da yaptılar. Olimpiyatlarda da temel ilke bir kere verilen yere ikinci kez olimpiyat organizasyonu pek verilmez. Ama verdikleri ülkenin da bunu başarabileceğine inanmak çok önemli. Türkiye'nin böyle bir Avrupa Futbol Şampiyonasını organize etmesi, bunun altyapısını hazırlaması vesaire, bizim için leblebi çekirdek. Bunu rahatlıkla organize ederdik. Niçin bunu engellediler konusuna gelince, karar kesinlikle siyasidir. Bunu başka bir yerde aramanın anlamı yok.''







'Obama'nın metin açıklaması dedikodu'







Başbakan Erdoğan, Kanada da yapılacak G-20 Zirvesi'nde Obama ve Lula ile biraraya gelip gelmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine de ''Telefon görüşmemizde Kanada da bu konuyu biraz daha genişce görüşmeyi konuştuk, ama yaptırımlar noktasına bu arada bir adım atılır mı? Atılmaz mı bunu bilemiyorum'' dedi.





Erdoğan, ''Yaptırımlar konusunda bir adım olabilir mi? Bu konuda ABD net açıklama yaptı 'Takas anlaşması yeterli değil' diye'' şeklindeki soruya, ''Takas anlaşmasıyla ilgili Sayın Obama'nın açıkladığı bir metin ben görmedim. Sadece bunlar dedikodudur. Ben sadece Obama'nın gönderdiği mektubu bilirim'' yanıtını verdi.





Erdoğan, başka bir soru üzerine de bu konudaki telefon diplomasisinin devam edeceğini bildirdi.





Başbakan Erdoğan, ''Şöyle bir durum söz konusu mu? Bu konuda Rusya ile İran ağız dalaşına girdi gibi denilebilir. Acaba Rusya ile Çin'in yaptığı şeyi ABD ile İran'a sağladığı o köprüyü, bu kez Türkiye ile Brezilya'nın atıyor olması rol alma gibi bir şey mi? ' sorusunu, ''Aslında tabi çok sıkıntılı şeyler var, bunları öyle zannediyorum ki süreç ilerlediğinde de açık ve net olarak göreceğiz'' şeklinde yanıtladı.