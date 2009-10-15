Erdoğan'dan İsrail'e tatbikat yanıtı: Halkımızı dinledik!

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İsrail arasındaki tatbikat kriziyle ilgili olarak, "Halkımızın sesine kulak verdik" açıklamasında bulundu.

El Arabiye televizyonunun sorularını yanıtlayan Başbakan Erdoğan, "Anadolu Kartalı" tatbikatına İsrail'in katılmamasına ilişkin bir soru üzerine, Türk halkının hassasiyetleri ve diplomatik hassasiyetleri göz önünde bulundurduklarını kaydetti.

"Halkın vicdanına sözcülük ettiklerini" belirten Erdoğan, halkın tatbikata İsrail'in katılmasını istemediğini, bu nedenle tatbikatın uluslararası bölümünü ertelediklerini ifade etti.

Başbakan Erdoğan, Davos'taki çıkışıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken de, orada "hak dilinin sözcüsü olmaya ve haklıya hakkını vermeye çalıştığını" bildirdi.





'İsrail Gazze'de çocukları öldürdü'

Erdoğan, İsrail ile Suriye arasında arabuluculuk yaptıkları sırada İsrail'in Gazze'ye ağır silahlarla girerek, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere bin 500 kişiyi öldürdüğünü ve aralarında hastane ve okulların da bulunduğu birçok binayı tahrip ettiğini hatırlattı.

Davos'ta kanaatlerini dile getirdiğini ifade eden Erdoğan, tutumunda haklı olduğunu ve orada söylediklerinin doğru olduğunu belirtti. Başbakan Erdoğan, bir başka soru üzerine, terör konusunda Türkiye'nin ciddi sorunları bulunduğunu belirtti.





'PKK hem Türkiye'nin hem de Irak'ın düşmanı'

Eski ABD Başkanı George Bush ile 2007 yılında yaptığı görüşmede, terör örgütü PKK'nın hem Türkiye'nin, hem ABD'nin, hem de Irak'ın düşmanı olduğunu söylediğine işaret eden Erdoğan, üç ülkenin teröre karşı ortak hareket etme kararı aldığını anımsattı.

TBMM'de kabul edilen tezkerenin de 3 ülkenin güvenliğini ilgilendirdiğini bildiren Erdoğan, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarının sadece terör bölgelerini hedef aldığını vurguladı.





'Biz elimizden geleni yapıyoruz'

Erdoğan, demokratik açılımla ilgili soruları yanıtlarken, "Bütün vatandaşlarımızın problemlerini çözmek için uğraşıyoruz. Buna sadece Kürtleri dahil etmek çok yanlış olur. Ülkemizde Türk, Kürt, Laz, Çerkez gibi kökenlerden vatandaşlarımız vardır. Bunların problemleri vardır. Biz elimizden geldiği kadar bu problemleri çözmeye çalışıyoruz" diye konuştu.





'İran'ın nükleer programı barışçıl amaçlı'

Bir başka soru üzerine İran'ı ziyaret edeceğini belirten Başbakan, Türkiye'nin bu ülkeyle tarihi ilişkileri bulunduğuna işaret etti.

"Çevremizdeki ülkelerle daima iyi ilişkiler içinde olmaya çalışıyoruz" diyen Erdoğan, bir soruya karşılık, bölgede nükleer silah istemediklerini İranlı yetkililere de söylediklerini kaydetti.

Erdoğan, İranlı yetkililerin de nükleer silah üretmediklerini, nükleer programlarının barışçıl amaçlı olduğunu dile getirdiklerini belirtti.

Başbakan Erdoğan, nükleer silahların asıl İsrail'de de bulunduğunu, ancak kimsenin bu ülkeden bahsetmediğini ifade etti.