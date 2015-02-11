Erdoğan'dan İspanyolca tweet; bu kez kendi elleriyle değil...

Twitter'daki hesabından (RT_Erdogan) 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla kendi elleriyle tweet atması sonrası gündem olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu kez Kolombiya ziyareti sırasında İspanyolca tweet atarak dikkatleri çekti. Erdoğan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos'un tweetini de retweet yaptı.

Başbakanlığı döneminde "Twitter denilen bir bela var. Abartı, yalanın daniskası burada. Sosyal medya denilen şey şu anda toplumun ve toplumların bana göre baş belasıdır" sözlerini kullanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önce Türkçe olarak kendi eliyle tweet atarak, "Kolombiya'ya yaptığım ziyaretin verimli neticeler doğuracağına inanıyor,güzel ev sahipliği için CB Sn @JuanManSantos'a teşekkür ediyorum RTE" ifadelerini kullandı. Erdoğan, bu tweetin İspanyolcasını ise yine kendi hesabından paylaştı.

Eliyle attığı tweetlere 'RTE' rumuzu ekliyor

Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı ve Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu üyesi Mücahit Küçükyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Söz konusu hesap yeni alındı. Beyefendinin kendi hesabı. Kendi attığı twetler, 'RTE' rumuzuyla, sonunda belirtiliyor. Bazen kendisinin yazmadığı, ekibin yazdığı tweetler de herhangi bir rumuz olmadan orada yer alacak" açıklaması yapmıştı.

Erdoğan'ın tweet paylaşımları şöyle: