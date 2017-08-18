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Dünya

Erdoğan'dan, İspanya Kralı'na taziye mesajı

"İnsanlığın ortak değerlerine yöneltilmiş saldırıları şiddetle kınıyorum"

18 Ağustos 2017 13:15

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Barcelona'daki terör saldırısıyla ilgili İspanya Kralı 6. Felipe'ye taziye mesajı gönderdi.

Erdoğan, terör saldırısını kınadığı mesajında, çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından dolayı duyduğu derin üzüntüyü belirtti. Erdoğan mesajında, "Terör belasının gaddar yüzünü bir kez daha gözler önüne seren ve sadece İspanya'ya değil, tüm insanlığın ortak değerlerine yöneltilmiş olan bu saldırıları şiddetle kınıyorum" dedi. 

Cumhurbaşkanı ayrıca Türkiye'nin dost İspanya halkının acısını yürekten paylaştığını ve müttefik İspanya ile bu zor gününde tam bir dayanışma içinde olduğunu da ifade etti. Kral 6. Felipe'nin şahsında tüm İspanyol halkına taziyelerini ileten Erdoğan'ın, yaralılara da acil şifalar dilediği kaydedildi.

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