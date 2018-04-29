Erdoğan'dan Iraklı Kürtlere: TIR'lar gitmeyince yiyecek, giyecek bulamazsınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumunun "Türkiye'ye ihanet" olduğunu ve yaptırımların uygulanmaya başlanacağını söyledi.

Ankara'da 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni nedeniyle bir konuşma yapan Erdoğan, "Şimdi biz yaptırımlarımızı uygulamaya başladığımız andan itibaren zaten ortada kalacaksın. Bir vanayı kapadığımız anda iş bitti. Bütün geliri meliri hepsi ortadan kalkıyor. TIR'lar Kuzey Irak'a çalışmadığı anda bunlar yiyecek, giyecek bulamayacaklar. Öyle bir duruma gelecekler. Niye? Mecburuz, yaptırım" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin son ana kadar IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin referandum kararında ısrar edeceğine ihtimal vermediğini ancak bundan dolayı "yanıldığını" belirterek, ilişkilerin tarihin en iyi seviyesinde olduğu bir dönemde alınan bu kararı "ihanet" olarak nitelendirdi.

Erdoğan, ekonomik yaptırımlardan askeri seçeneklere kadar, hava sahaları ve kara sınırları da dahil olmak üzere masada olduğunu ve tüm opsiyonların görüşüldüğünü de sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı, "Referandumu Kuzey Irak yönetimi gerçekleştiriyor, tek desteği İsrail veriyor, daha sandıklar açılmadan kutlamayı PKK'lılar yapıyorsa orada masumiyet de meşruiyet de yoktur, bu böyle bilinsin. Nasıl ve hangi şartlarda fiiliyata geçirildiği meçhul olan bu referandumla ilgili açıklanan katılım oranı da çıkan sonuçlar da şaibelidir. Çünkü yapılan iş şaibeli. Özellikle Türkmen ve Arap nüfusun çoğunlukta olduğu yerlerde nüfus kayıtlarının imhasından zorla göçe kadar her türlü hukuksuzluğun yaşandığı bir sürecin ardından yapılan bu referandumu meşru kabul etmek mümkün değildir" dedi.

IKBY, gerek bölge ülkelerinden gerekse de ABD başta olmak üzere bazı Batılı devletlerden gelen çağrı ve uyarılara rağmen bağımsızlık referandumunu Pazartesi günü gerçekleştirdi.

Referandumda katılım oranı yüzde 70'in üzerinde olurken, Barzani'ye yakın basın organları 'Evet'in oranının yüzde 90'ı aştığını bildiriyor. Resmi sonuçların birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

Türkiye'nin yanı sıra İran ve merkezi Irak yönetimi de referanduma tepki gösteriyor. İran, IKBY altındaki yerlere giden uçuşlara hava sahasını kapattı.

Türkiye'nin 18 Eylül'de Şırnak'ın Silopi ilçesi ile Habur Sınır Kapısı arasında başlattığı askeri tatbikatın Salı günü başlayan üçüncü safhasına Irak askerleri de katılıyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, tatbikat, alana zırhlı araçlarla sevk edilen Iraklı askerlerin katılımıyla müşterek yürütülüyor.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan Pazartesi akşamı yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Eylül'den itibaren Silopi/Habur bölgesinde icra edilen tatbikatın üçüncü safhasına bugün başlanacağı ve tatbikatın bu safhasının, bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birlik ve unsurların da katılımıyla birleşik olarak icra edileceği bildirilmişti.