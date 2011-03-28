-ERDOĞAN'DAN IRAK İLE İŞBİRLİĞİ VURGUSU ANKARA (A.A) - 28.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Irak arasındaki işbirliğinin her alanda geliştirilmesinin bölge istikrarı ve refahı için kilit öneme sahip olduğunu vurguladıklarını belirterek, ''Enerjiden ticarete, sağlıktan bayındırlığa, su kaynaklarından ulaştırmaya kadar geniş bir yelpazede uygulayacağımız projelerle Mezopotamya havzasını bir ortak istikrar ve refah alanı haline getirmeyi hedefliyoruz'' dedi. Erdoğan, Irak'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Bağdat, Necef ve Erbil'i kapsayacak 2 günlük ziyaretinde Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın kendisine eşlik edeceğini söyledi. Ziyareti çerçevesinde Bağdat'ta Irak Başbakanı Nuri Maliki, Meclis Başkanı Usame Nuceyfi ve diğer siyasi liderlerle görüşeceğini, Irak Meclisi'ne, Türk ve Iraklı iş adamlarının iştirakleriyle düzenlenecek iş forumuna hitap edeceğini bildiren Erdoğan, Bağdat'ın ardından yarın Necef'e geçerek şii lider Ayetullah Seyid Ali Sistani ile görüşeceğini ve Hz. Ali'nin türbesini ziyaret edeceğini anlattı. Erdoğan, daha sonra Erbil'e geçerek Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile bir araya geleceğini, 2010 yılı Mart ayından bu yana faaliyet gösteren Türkiye'nin Başkonsolosluğunu, Vakıfbank Erbil şubesini ve Türk şirketleri tarafından yapılan Erbil Uluslararası Havalimanı'nın açılışını gerçekleştireceklerini, heyetinde yer alan bakanların da muhataplarıyla görüşmelerde bulunacağını bildirdi. Irak'ın yeniden egemenliğine kavuştuğu, uluslararası toplumla bütünleştiği tarihi bir dönemde iş başına gelen yeni Irak hükümetine geçmiş dönemde olduğu gibi desteklerinin süreceğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Irak hükümetinin siyasi gruplar arasında varılan mutabakata uygun şekilde, ulusal uzlaşı temelinde adil bir güç paylaşımına dayalı anlayışla kurulmuş olması, Irak'ın ihtiyaç duyduğu istikrar ve güven ortamının güçlendirilmesine olumlu katkıda bulunacaktır. Türkiye ve Irak arasındaki işbirliğinin her alanda geliştirilmesinin bölge istikrarı ve refahı için kilit öneme sahip olduğunu sürekli vurguladık, vurguluyoruz. Hedefimiz Irak ile ilişkilerimizi stratejik bir perspektif temelinde yeniden yapılandırmak ve kapsamlı bir iktisadi bütünleşmeye gitmektir.'' Başbakan Erdoğan, ziyareti vesilesiyle ikili ilişkilerin tüm veçhelerini Irak makamlarıyla gözden geçireceklerini belirterek, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi çalışmaları bağlamında önümüzdeki dönemde atılacak adımları tekrar inceleme imkanları olacağını söyledi. Irak makamlarıyla bölgesel konularda istişarelerde bulunacaklarını da anlatan Erdoğan, ''Irak'ın kuzeyinden kaynaklanan ve ülkemizi tehdit eden PKK terörü de Iraklı makamlarla ele alacağımız konu başlıklarından biri olacaktır'' dedi.