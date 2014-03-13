Erdoğan'dan Gülen cemaatine İnönü referanslı gönderme: Namuslular...

Başbakan Tayyip Erdoğan, Fethullah Gülen cemaatine yönelik ağır ithamlarda bulunurken, daha önce miting meydanlarında sıkça eleştirdiği Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Başbakanı olan İsmet İnönü'nün sözlerini referans alarak, "Bazı işadamları paralel devlete güvenmesin, bize güvensin, biz bu şifreleri çözelim. Namuslular namussuzlar kadar cesur olmazsa bu işi çözemeyiz" dedi.

Erdoğan, dün akşam 24 TV'de Star Medya Grup Başkanı Mustafa Karaalioğlu'nun sorularını cevapladığı programda Gülen cemaatini destekleyen işadamlarını eleştirirken, "Ben şimdi meydanlarda bir şey anlatıyorum değil mi? Bazı işadamları kalkar bunlarla özel ilişkiler içine girerse, açığı da varsa nasıl çözeceğiz bu işi" ifadelerini kullandı. "Yani böyle bir tehdit altındaysa ve kendisi dürüstüm diyorsa, böyle bir tehdit altında yaşıyorsa bunların bize güvenmesi lazım" diyen Erdoğan, "Ama hâlâ oraya güveniyorsa, bunun adı paralel devlettir. Sen bize güvensene, biz bu şifreleri çözelim. Namuslular namussuzlar kadar cesur olmazsa bu işi çözemeyiz. İstediği kadar tehdit olsun ya, seni koruma altına almak istiyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

İşte Erdoğan'ın canlı yayındaki o tepkisi: