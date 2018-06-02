Erdoğan'dan İnce'ye: 'İmam Hatipli gençler üniversiteye gitme şanşınız az' diyor, sana ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin imam hatip okullarına yönelik söylemlerine tepki gösterdi. “İmam hatipli gençler, üniversiteye gitme şansınız az' diyor, sana ne” ifadelerini kullanan “Geçenlerde çıkmış, ‘Bu okulların doluluk oranı yüzde 35, israf yapılıyor’ diyor. Bula bula israf olarak İmam hatip okullarını mı buldun?” diye konuştu.

Aksaray’da konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

16 Kasım'da Aksaray yine bize sahip çıktı. Bayburt ve Rize'den sonra 3. oldu. kadirşinaslığınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum.

''Sabahtan akşama fiyatların değiştiği, enflasyon oranlarının yüzde 100 'leri bulduğu bu kötü manzaraların tamamını ülkemiz geride bıraktı mı? Özal gibi siyasetçilerin fedakarlıkları ile Türkiye toplumsal barış ve ekonomik kalkınmada mesafe aldı. Ülkemiz prangalarını bu siyasetçiler döneminde kırmaya başladı. Türkiye on yıllardır hasretini çektiği reformalara bizim dönemimizde kavuştu.''

''AK Parti döneminde doğan bizim dönemimizde doğan gençlerimizin bu karşılaştırmayı muhakkak yapması gerekiyor, sağlık ve ekonominin yanında bu millete en büyük hizmetimizin hak ve özgürlükler olduğuna inanıyorum. 28 Şubat'ın da etkisi ile hak ve özgürlükler alanında enkaz devraldık. Göreve geldiğimizde üniversite kapılarında başörtüsünden dolayı gözyaşı döken var mıydı? Elin topraklarında benim kızlarım başörtüsü ile okudu en saygın okulları bitirdi ama gel gör ki öz yurdunda garipsin öz vatanında parya. Benim kızlarım burada okula gidemedi. Kılık kıyafetinden dolayı mesleğini yerine getiremeyen, okula gidemeyen on binlerce gencimizle karşılaştım. Bu devlet anlayışı ile karşı karşıya olduk. Kimdi? CHP zihniyeti. Ama şimdi yalan yanlış 'ben böyle şeyler yapmam'' diyen bir aday çıkarmışlar ortaya. İmam Hatip'e gitseymiş o da cumhurbaşkanı olurmuş. Geç o işi geç. Öbür taraftan da 'İmam Hatipli gençler üniversiteye gitme şanşınız az ha' diyor. Ya hu sana ne? Elhamdülillah bu ülke bir imam hatip mezunu cumhurbaşkanını da başbakanı da gördü. Bunun kararını millet veriyor millet.

Geçenlerde çıkmış, "bu okulların doluluk oranı yüzde 35, israf yapılıyor" diyor. Bula bula israf olarak İmam hatip okullarını mı buldun? Anlaşılan yine birileri bunu telefonda işletmiş.

Zira şöyle basit bir araştırma yapsa, bu okulların doluluk oranının diğer okullarımızla aynı, hatta daha fazla olduğunu görürdü.

Gelen telefonlara itibar edeceğine, Milli Eğitim Bakanlığı'na telefon açsa, doluluk oranının çok daha fazla olduğunu görürdü. Ama bunların hakikati öğrenmek gibi bir dertleri yok.

Başörtülü, başörtüsüz bir bu ayrıma son verdik. Tüm gençlerimizi kucakladık. Üniversite kapılarından boynu bükük dönmek zorunda kalmıyor. Başı açık örtülü yargıda, emniyette, devletin bütün kademelerinde çalışıyor mu çalışıyor.

İmtiyazları elinden alınanlar dışında Yeni Türkiye'den muzdarip olan yok. Düne kadar İmam Hatipler kapatılsın diye ortalığı ayağa kaldıranlar hayıflanıyor, daha dün kızlarımıza başka ülkeleri işaret edenler bugün o kızlarımızla fotoğraf vermek için uğraşıyor. Daha dün bidon kafalı diyen CHP zihniyeti sizin oyunuzu almak için 40 takla atıyor”

''Sağlıkta 400 yataklı devlet hastanesinin de aralarında olduğu 23 sağlık tesisi kazandırdık Aksaray'a. Devlet hastanemizi de 200 yataklı ek bina ile büyütüyoruz'' dedi. Erdoğan ''Ayrıca TOKİ tarafından Aksaray sanayi sitesinde küçük sanayi sitesi esnafımız için dükkanlar yapılacak''

''Aksaray hızlı tren bağlantı yolu da programa alındı. Yakında ihalesini yapıyoruz. Kırıkkale-Niğde-Aksaray hızlı tren projesi de devam ediyor. 7 katrilyonluk projeyi 2023 yılında tamamlamayı hedefliyoruz'' dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca ''Aksaray için Antalya-Konya-Nevşehir hızlı tren hattı da 530 km uzunluğunda olacak ve onun da maliyeti 11.5 katrilyon''