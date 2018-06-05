Erdoğan'dan İnce'ye: Demirtaş'a mı takacaksın apoletleri ? (4)

MİTİNG SONRASI ERDOĞAN\'A SEVGİ GÖSTERİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak\'ta miting sonrası Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle halkı selamladı. Erdoğan, halkın yoğun sevgi gösterilerinin ardından otobüsten inerek kentin en işlek caddesi Gazipaşa\'yı yürüyerek geçti. Vatandaşlar, Erdoğan\'a dokunabilmek ve fotoğraf çektirebilmek için birbirileriyle yarıştı. Erdoğan, bir vatandaşın bebeğini kucağına alarak sevdi ve oyuncak verdi. \'Cumhurbaşkanı Erdoğan\', \'Dik dur eğilme bu millet seninle\' sloganları altında bir süre yürüyen Erdoğan, ardından otobüse binerek maden işçileriyle birlikte iftar yapacağı otele geçti.

Gürkay GÜNDOĞAN-Murat KÜÇÜK/ZONGULDAK,(DHA)