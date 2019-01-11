Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun görüşmesine dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "Erdoğan Belediye Başkanı olduktan sonra İmamoğlu'nun ailesine ait lokantada yemek yemiş. Ekip hızlıca kalkıp gitmiş ve hesap ödenmemiş" diye yazdı. Görüşmede Erdoğan'ın İmamoğlu'na, "Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim" sözlerini dediğini aktaran Zeyrek, İmamoğlu'nun "O gönül borcu. Başkan seçildiğimizde, desteğinizi esirgemezsiniz, ödeşiriz" ifadesini paylaştı.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Erdoğan-İmamoğlu görüşmesine ilişkin olarak bazı detayları aktardı.

Görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğünü hatırlatan Zeyrek, "Görüşmenin tamamına yakınında İstanbul konuşulmuş bir kere. Erdoğan 1994'te Belediye Başkanı seçildikten sonra bulduğu tabloyu ve ayrılırken teslim ettiği tabloyu anlatmış. İstanbul'a yaptıklarını anlatmış" ifadesini kullandı. Zeyrek şunları kaydetti:

"İmamoğlu'nun saygılı, ölçülü ve temiz bir kampanya yapma niyetini dile getirmesi üzerine Erdoğan da 'öyle olacak' güvencesi vermiş. Görüşmede bir de geçmiş anısı yad edilmiş"

...Erdoğan Belediye Başkanı olduktan sonra İmamoğlu'nun ailesine ait lokantada yemek yemiş. Ekip hızlıca kalkıp gitmiş ve hesap ödenmemiş. Erdoğan, "Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim" deyince İmamoğlu, "O gönül borcu. Başkan seçildiğimizde, desteğinizi esirgemezsiniz ödeşiriz" demiş. Görüşmenin, siyasetteki bu gerilim atmosferini yumuşatacak önemli bir adım olduğunu düşünüyorum.