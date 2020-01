Erdoğan'dan 'iki yıl ömrü kaldı' haberine tepki: Bize ömür biçen küstahlar!

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kanser olduğu iddialarıyla ilgili çıkan haberlere sert tepki gösterdi.

Başbakan Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Uludere'de yaşanan olayın gönül gözüyle bakanlarla, gözünü hırs bürüyenleri birbirinden ayırdığını belirterek, ''Biz orada yaşanan hadisenin acısını, sızısını yüreğimizde duyarken birileri acıyı fırsata dönüştürmek gibi insanlık dışı, vicdan dışı bir gayretin içine girmiştir. BDP ve CHP, kol kola girerek cenaze evini, acılar içindeki o köyleri birer siyaset arenasına, birer fırsat zeminine çevirmenin körlüğü, duyarsızlığı, vicdansızlığı içinde olmuştur'' dedi.

Erdoğan, AKP genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, karşı karşıya kalınan bazı meselelere sadece gönül gözüyle, vicdan gözüyle bakıldığını söyledi. Gözünü çıkar ve ideoloji hırsı bürümediği, siyasi hırs kalbini karatmadığı takdirde insanın zihninden önce vicdanıyla düşündüğünü kaydeden Erdoğan, şunları dile getirdi:

''İşte Uludere'deki hadise bu anlamda çok büyük bir imtihan olmuştur. Uludere'de yaşanan acı, gönül gözüyle bakanlarla, gözünü hırs bürüyenleri çok net olarak birbirinden ayırmıştır. Biz orada yaşanan hadisenin acısını, sızısını yüreğimizde duyarken birileri acıyı fırsata dönüştürmek gibi insanlık dışı, vicdan dışı bir gayretin içine girmiştir.

BDP ve CHP, kol kola girerek cenaze evini, acılar içindeki o köyleri birer siyaset arenasına, birer fırsat zeminine çevirmenin körlüğü, duyarsızlığı, vicdansızlığı içinde olmuştur. Uludere ile ilgili basın toplantısı yapan BDP milletvekillerinin kameraların önünde pervasızca kahkaha atmaları bunların ne denli vicdanlı olduğunu, ne denli gerçekten ruhsuz, taş kalpli, iki yüzlü olduklarının ispatıdır. Uludere meselesini bir siyasi rant malzemesi olarak kullanan CHP'nin bu noktada samimiyeti, daha doğrusu samimiyetsizliği ortadadır.

Uludere'deki Ortasu, Güzelyazı, Ortabağlı kardeşim lütfen şundan emin olsun, onlarla birlikte Kürt kökenli kardeşlerim, onlarla birlikte 75 milyon şundan emin olsun; Uludere olayının aydınlığa kavuşturulması için ilgili kurumlarımız her türlü çalışmayı sürdürmektedir. Kimsenin kuşkusu, endişesi olmasın.''

AKP'yi ''vicdanı olan bir parti'' olarak niteleyen Erdoğan, bugüne kadar hiçbir meseleye oy hırsıyla, çıkar kaygısıyla, makam, mevki arzusuyla yaklaşmadıklarını vurguladı. ''Her çocuğun gözyaşı, bizim vicdanımıza akar. Her annenin, her babanın gözyaşı bizim yüreğimize akar'' diyen Erdoğan, provokasyonlara, kışkırtmalara ve engellemelere rağmen samimiyetle meselenin üzerine gittiklerine işaret etti.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bakın şu hususun da altını özellikle çiziyorum, değerli arkadaşlarım, biz kadere inanmış bir partiyiz. Biliyorum yarın bununla da istihzar ederler. Çünkü istihzar edecek olanların 'kader' diye bir anlayışı yoktur ama bizim böyle bir inancımız var.

Biz millete hizmet yolunda, elini, yüreğini, bedenini taşın altına koymuş bir kadroyuz. Bu canın sahibi Allah'tır. Emanetini geri alacak olan da sadece ve sadece Allah'tır. Biz tehditlere boyun eğmedik, boyun eğmeyiz. Bize ömür biçecek olan da sadece ve sadece Allah'tır. Biz Allah'ın şu hükmüne yürekten inandık ve inanıyoruz; ecel geldiğinde ne bir saat ileri alınır ne de bir saat geri. Söylentilere kanıp bize ömür biçenler, cüretkar oldukları kadar büyük de bir küstahlık içindedir. Bu söylentileri manşetlerine taşıyanlar da, bu mihrakların taşeronluğunu yapanlar da aynı şekilde büyük bir küstahlığın içindedir.''

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, bazı kafe ve restoranlarda bulunan müzik kutularını hatırlatarak, atılan bir lira karşılığında seçilen şarkının dinlendiğini anlattı. Erdoğan, şöyle konuştu:

''Halk müziği, sanat müziği, özgün müzik, arabesk vesaire... Neyi seçersiniz bir lira karşılığı onu dinlersiniz. İşte şu anda tıpkı o bir lirayla çalışan müzik kutuları gibi manşet atan, köşe yazısı yayınlayanlar var. Jetonu alıyorlar manşet çıkarıyorlar. Jetonu alıyorlar köşe yazısı çıkarıyorlar.

28 Şubat sürecinde Washington'da fahri askeri ateşe gibi çalışan gazeteciler bugün demokrasi havarisi olarak, darbe karşıtı olarak arz-ı endam ediyorlar. O zaman neredeydiniz? 28 Şubat sürecinde attığınız manşetler, yaptığınız haberler, altına imzanızı attığınız provokasyonlar hafızalardan silinmedi. Siz milleti unuttu sanıyorsunuz ama milletimiz olup biten her şeyi çok iyi görüyor, çok iyi biliyor. Millet, bizler bunların nasıl mikser görevi yaptığını çok iyi biliyoruz. Biz bu provokasyonlara da aldanmayacağız, bu tehditlere de biz pabuç bırakmayacağız. Bu milletin, bu ülkenin meselelerini çözerek bu günlere geldik. Azimle, kararlılıkla, cesaretle sorunların üzerine gitmeye devam edeceğiz. Bu manşetleri atanlar iyi bilsinler, Allah'ın takdir ettiği ömrü hiçbirimiz ne bir an geri ne de bir an ileri götüremezsiniz. Plan ona aittir ve o plan işlemektedir, işleyecektir.''