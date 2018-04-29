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BBC Türkçe

Erdoğan'dan IKBY referandumu açıklaması: Hükümet nihai kararı 22 Eylül'de verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY bağımsızlık referandumunun da gündeme alındığı MGK toplantısının tarihinin 27 Eylül'den 22 Eylül'e çekildiğini açıkladı. Erdoğan, MGK'nın ardından Bakanlar Kurulu'nun toplanacağını ve nihai kararın burada alınacağını söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının tarihinin 27 Eylül'den 22 Eylül'e çekildiğini ve toplantının gündemine Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumunun da alındığını açıkladı.

ATV, A Haber ve A News ortak yayınında soruları yanıtlayan Erdoğan, "Milli Güvenlik Kurulu toplantının arkasından Hükümet, Bakanlar Kurulu toplantısını yapacak ve bu konuyla ilgili nihai kararımızı da bizler teklif olarak, hükümet de Bakanlar Kurulu olarak ayın 22'sinde verecek... Bizim kanaatimiz belli ama şimdi artık bizim bu konudaki hassasiyetimizin ne denli ileride olduğunu ayın 22'sindeki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ve Bakanlar Kurulu toplantısından sonra kendisi (IKBY lideri Mesud Barzani) çok daha net, açık görecektir" dedi.

Erdoğan ayrıca, referandum kararının "bir akıl tutulmasından öte bir şey" olduğunu belirterek, bunu "siyasi acemilik" olarak nitelendirdi.

IKBY, 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu düzenlemeyi planlıyor. İki yıl sonra ilk kez Cuma günü toplanan IKBY parlamentosu da referandum kararını onayladı. Referandum; Erbil, Dohuk ve Süleymaniye vilayetlerinde yapılacak. Son olarak Kerkük de referanduma katılma kararı aldı.

Türkiye'nin yanı sıra Irak merkezi hükümeti, İran ve Suriye de referanduma karşı çıkıyor. Irak parlamentosu, oylamayı yasadışı ilan ederken, Başbakan Haydar el İbadi'ye her türlü önlemi alma yetkisi verdi.

Bazı Batılı devletler de Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadelede Kürtler ile Irak hükümeti arasındaki işbirliğinin bu referandumdan zarar göreceği kaygısıyla oylamanın ertelenmesini istiyor.

Ancak referandumun ertelenmesi yönündeki çağrılar şu ana kadar Barzani ve IKBY yönetiminden karşılık bulmuş değil.

Barzani, Cuma günü daha erken saatlerde yaptığı açıklamada, referandumun ertelenmesinin söz konusu olmadığını ve bu oylamaya alternatif daha iyi bir teklifin kendilerine sunulmadığını söyledi.

Barzani'nin sözlerinin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun "çok çok yanlış bir açıklama" olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Irak'ın toprak bütünlüğü konusundaki hassasiyetimizi bildiği halde, bunun yanında Kerkük özellikli bir bölge, bunu da bildiği halde, kalkıp hala buralarda kendine göre bazı operasyonlar yapma gayretinin içerisine girmesini hiç mi hiç doğru bulmuyorum" diye konuştu.

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