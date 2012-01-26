-Erdoğan'dan ifade özgürlüğü vurgusu ANKARA (A.A) - 25.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Açık açık ifade ediyorum; şiir okuduğum için mahkum olmuş bir başbakan olarak hiç kimsenin fikirlerinden, ifadelerinden, yazılarından dolayı hapis yatmasına razı olmam ve olamam. Fikirlerinden, yazılarından dolayı hiç kimsenin sokak ortasında hunharca katledilmesine göz yummam rıza göstermem'' dedi. Başbakan Erdoğan, Zaman gazetesinin kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla Ankara Ticaret Odası Kongre Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, geçmişte yaşanan acıların bugün ve gelecekte yaşanmamasının en önemli hedeflerinden biri olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Biz, bize yapılanın başkasına yapılmasına razı olamayız. Geçmişte yaşanan acıların bugün ve gelecekte yaşanmaması bizim en önemli hedeflerimizden birisidir. İşte o yüzden hiç yüksünmeden, hiç gocunmadan ifade özgürlüğünün önünü açtık. Herkesin özgürce, istediği dilde konuştuğu, yazdığı, kimsenin üzerinde baskı, tehdit hissetmediği bir atmosfer inşa etmenin mücadelesi içerisinde olduk. Hakarete karşı çıktık ama eleştiriye asla. Özgürlüğün istismarına, başkasının özgürlüğünün kısıtlanmasına karşı çıktık. Zaman zaman eleştiriye biz de eleştiriyle cevap verdik. İftiraya, yalana, yanlışa karşı biz de tepkimizi ortaya koyduk ama biz yasaklayan, kısıtlayan, engelleyen bir anlayışa asla tevessül etmedik, etmiyoruz ve etmeyeceğiz.'' -Yargı reformu- Konuşmasında Adalet Bakanlığının başlattığı yargı reformuna değinen Erdoğan, ifade özgürlüğünün önünü daha da genişlettiklerini bildirdi. Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Yapacağımız düzenleme ile ileriye dönük yayın durdurma cezasını ortadan kaldırıyoruz. Daha önceden verilmiş tüm toplatma kararlarını artık hükümsüz hale getiriyoruz. Basın ve yayın yoluyla ya da sair düşünce açıklama yöntemleri ile işlenmiş olup üst sınırı 5 yıldan fazla olmayan hapis cezası gerektiren bütün soruşturma, kovuşturma ve mahkumiyet kararlarını aynı suç tekrar işlenmediği sürece geçersiz hale getiriyoruz. Çok sayıda gazeteci arkadaşımızın devam eden mahkemeleri böylece ertelenmiş oluyor. Bu şekilde değişik gazetelerden, değişik medya kuruluşlarından çok sayıda arkadaşımızın davası ertelenecek, yani dava düşecek. Burada şunu da ifade etmeliyim; sorunlar var, biz de bu sorunların üzerine kararlılıkla gidiyoruz ama Türkiye, anamuhalefet partisinin, diğer muhalefet partilerinin, bir kısım gazeteci ve yazarın dünyaya lanse ettiği olumsuz tabloyu asla hak etmiyor. Bir kere ülkesine saygısı, milletine hürmeti olan bir kimse çıkıp da ülkesini dünyaya böyle anlatmaz, anlatamaz. Şu ifadelerimi altını çizerek özellikle vurgulamak istiyorum; Türkiye'yi gazeteci tutuklayan, gazetecilere baskı uygulayan bir ülke gibi sunmak, kendi ülkesini bu şekilde şikayet etmek ve bundan da haz duymak vatan millet sevgiyle uyuşmaz.'' -''Cebinden gazeteci kimliği çıktı diye...''- Tutuklu ve mahkum gazetecilerle ilgili defalarca açıklama yaptıklarına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bunların isimlerini tek tek saydık, ne ile itham edildiklerini, neden ceza aldıklarını belgeleri ile ortaya koyduk. Adam polise saldırı düzenliyor, polisimizi şehit ediyor, cebinden gazeteci kimliği çıktı diye gazeteciler hapse atılıyor kampanyası yapılıyor, anamuhalefet partisi de işte bu şahıslara sahip çıkıyor. Gidip yurt dışında polis katillerine arka çıkmak suretiyle ülkesini kötülüyor. Ateşli silah bulundurmak, patlayıcı bulundurmak, evrakta sahtecilik, cinsel taciz, terör, darbeye teşebbüs... İçerideki gazeteciler dedikleri işte bu suç isnatları ile yargılanıyor. Medya terörün oksijeni olmaktan sakınması gerektiği kadar, özgürlük-terör dengesini gözetmek, bunun ayrımını da yapmak zorundadır. Hedef göstermek, teşvik etmek, çarpıtmak, karartmak, bu yolla masum canların katledilmesine zemin hazırlamak basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü olarak görülemez. Bu en başta basın özgürlüğüne, gazetecilere ve gazeteciliğe haksızlıktır.'' Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, batı ülkelerinin bu gelişmeleri anlamakta zorlandıklarını söyledi. -''Razı olmam''- ''Çünkü onlarda darbe girişimine müdahil olan, darbeye omuz veren, darbeye çanak tutan gazeteciler yok. Onun için meseleyi kavramakta zorlanıyorlar'' diyen Erdoğan, şunları kaydetti: ''Burada açık açık ifade ediyorum; şiir okuduğum için mahkum olmuş bir başbakan olarak hiç kimsenin fikirlerinden, ifadelerinden, yazılarından dolayı hapis yatmasına razı olmam ve olamam. Fikirlerinden, yazılarından dolayı hiç kimsenin sokak ortasında hunharca katledilmesine göz yummam rıza göstermem. Yürütme olarak bize düşen neyse onu yaparız ve yapacağız. Yasama olarak da üzerimize düşeni hakkıyla yerine getireceğiz. Hiç kimse umutsuz olmasın, hiç kimse yeise kapılmasın. Türkiye emin adımlarla engelleri aşarak, kaldırarak geleceğe yürüyor. Bugün 9 yıl öncesine göre çok farklı bir yerdeyiz. İnşallah 2023'de Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde çok daha farklı bir yerde olacağız. İleri demokrasi standartları ile güçlü ekonomisi ile bölgesinde ve dünyada aktif dış politikası ile inşallah Türkiye tarihine medeniyetine birikimine denk düşen bir seviyede olacak.'' -Ekrem Dumanlı'nın konuşması- Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı da Türkiye'nin büyük bir değişim yaşadığını, son 10 yılda büyük mesafe katettiğini belirterek, emeği geçen bütün yöneticilere teşekkür etti ve tarihin de bu kişileri şükranla yad edeceğini belirtti. Türkiye'deki büyük değişimin birçok simgesi bulunduğunu, Zaman gazetesinin de bu simgelerden biri olduğunu dile getiren Dumanlı, ''İnsan merkezli gazete çıkarmaya çalışıyoruz. Kıran, döken yayıncılık yapmamak için olağanüstü gayretle çalışıyoruz. Grupçuluk, hizipçilik, cemaatçilik, ayrımcılık yapmadık, yapmıyoruz, yapmayacağız. Son 25 yılı Zaman'sız düşünmek mümkün değil'' dedi. Geceye, başbakan yardımcıları Bülent Arınç, Bekir Bozdağ, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı.