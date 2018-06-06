Erdoğan'dan 'idam' mesajı: Kanı yerde bırakmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘idam’ tezahüratı yapan halka “Yargı böyle bir konuda parlamentonun verdiği karar bu olursa bana geldiğinde ben bunu onarım dedim. Çünkü biz değerler silsilesi içerisinde kanı yerde bırakmayız” yanıtı verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Ofis Yolu Caddesi'nde düzenlenen Ereğli ilçe mitinginde yaptığı konuşmada, "Ben sizi bugün çok farklı görüyorum. Ama bugün bana bir şaka yaptığınızı da anlıyorum. Bu muhteşem kalabalığı görünce, demek ki Zonguldak'a gelmediler, belli. 'Akşam nasıl olsa gelecek' dediniz. Geldik mi? Birlikte miyiz? Beraber miyiz?" diye konuştu.

"Şimdi sıra Kandil'de, sıra Sincar'da"

"İdam" sloganları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda yargı devam ediyor. Bu yargı süreci içerisinde biz bir hukuk devleti mensubu olarak, yargı böyle bir konuda parlamentonun verdiği karar bu olursa, bana geldiğinde ben bunu onarım dedim. Çünkü biz, değerler silsilesi içinde kanı yerde bırakmayız." karşılığını verdi.

Afrin'de 4 bin 500 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Erdoğan, "Kaçtılar mı? Şimdi sıra Kandil'de, sıra Sincar'da. Benim ülkemi taciz, tehdit eden kim olursa olsun onların üzerine gideriz, gideceğiz. Artık o CHP'nin Türkiye'si yok. Artık AK Parti'nin iş başında olduğu bir Türkiye var. Biz beşer planında kimsenin önünde eğilmedik. Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik." diye konuştu.

'İdam’ tezahüratına' kanı yerde bırakmayız’ yanıtı

Recep Tayyip Erdoğan 'idam' seslerinin yükselmesi üzerine ‘Şu anda tabi yargı devam ediyor. Bu yargı süreci içerisinde biz bir hukuk devleti mensubu olarak daha önce de söyledim. Yargı böyle bir konuda parlamentonun verdiği karar bu olursa bana geldiğinde ben bunu onarım dedim. Çünkü biz değerler silsilesi içerisinde kanı yerde bırakmayız. İşte bak Afrin’de 4500 teröristi etkisiz hale getirdik mi? Ne oldu kaçtılar mı? Şimdi sıra Kandil’de, Sincar’da. Benim ülkemi taciz eden, tehdit eden kim olursa olsun onların üzerine üzerine gideriz. Gideceğiz. Artık o CHP’nin Türkiye’si yok. Artık AK Parti iş başında olduğu bir Türkiye var.

Biz beşer planında kimsenin önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah’ın huzurunda, rükuda ve secdede eğildik. Ve şimdi diyorum ki biz Türkü ile Kürdü ile Lazıyla, Gürcüsüyle, Abazası, Boşnak’ı, Romanı ile velhasıl 81 milyon tek milletiz. Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Bizim bayrağımıza eş bayrak yok. Tek vatan, 780 bin kilometre kare. Vatanımızı bölemezler. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet yok. Yok paralel devletmiş, şu devletmiş bu devletmiş. Dimdik ayakta durarak yola devam edeceğiz” şeklinde konuştu.