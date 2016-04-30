Erdoğan'dan hücum gemisi töreninde dört yıl pazarlığı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, amfibi hücum gemisi 'Anadolu' inşa başlangıç töreninde konuştu. Erdoğan, projenin öneminden bahsederken 5.5 yıl olan teslim süresinin 4 yıla inmesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan, şirket sahibi Nevzat Kalkavan'a, "Nevzat bey, bu 5.5 yıl olmaz. 4 yıl olsun. Bakın Genelkurmay Başkanım 3 diyor, bunu 4'e çektiğimiz zamandan itibaren yeni siparişler geleceği gibi, bizim de yeni siparişlerimiz olacak. 4 bizde çok önemli. Biliyorsunuz?" dedi.

Kalkavan, Erdoğan'ın sözleri üzerine amfibi hücum gemisi 'Anadolu'yu 4 yılda bitirmeyi taahhüt etti.