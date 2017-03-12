Erdoğan'dan Hollanda'ya: Bunun bedelini ödeyeceksin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum çalışmaları için Avrupa'ya giden bir bakanın uçağının iniş iznini iptal eden ve bir başka bakanı da sınır dışı eden Hollanda'ya sert tepki gösterdi.

İstanbul'da düzenlenen İyilik Ödülleri töreninde konuşan Erdoğan, "Sen Çarşamba günü yapılacak bir seçime, Türkiye-Hollanda ilişkilerini feda ediyorsan, bunun bedelini ödeyeceksin. Biz daha olması gerekenleri henüz yapmış değiliz" dedi.

Hollanda'da Çarşamba günü genel seçimler yapılacak. Anketlere göre yarışı önde götüren aşırı sağcı lider Geert Wilders, geçen hafta içerisinde Türkiye'nin Avrupa'daki referandum toplantılarının engellemek konusunda hükümeti yumuşak davranmakla suçlamış ve bakanlar kurulu üyelerinin "istenmeyen kişi" ilan edilmesini istemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda seçimlerinin ardından gerekli değerlendirmelerin yapılacağını ve nasıl bir tavır takınılacağına karar verileceğini de sözlerine ekledi.

Hollanda, Cumartesi günü bir etkinliğe katılmak üzere Rotterdam'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın uçaklarının iniş iznini iptal etti. Bunun üzerine Kaya, Almanya üzerinden karayoluyla Rotterdam'a geçmeye çalıştı.

Hollanda polisi, önce Kaya'nın aracını sınırda durdurdu, daha sonra da Rotterdam Başkonsolosluğu'na girişine engel oldu. Bakan Kaya, istenmeyen adam ilan edilip, sınır dışı edildi.

Erdoğan Cumartesi sabahının ilk saatlerine kadar durumu takip ettiğini aktararak şunları söyledi:

"Meğerse Nazizm Batı'da ayakta. Rahatsız oldu beyefendiler. Şimdi soruyorum, dün gece bizim Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Sayan kardeşime, bir bayan, kalkıp da kendi başkonsolosluk binasına, maslahatgüzarı ile ve diplomatik bir araçla gitmesini engelleyen zihniyet bunu uluslararası diplomaside ve dünyaya acaba nasıl anlatacak?.. Nazizm olduğu zaman, faşizm olduğu zaman 'Benim dediğim doğrudur, benim yaptığım doğrudur, istediğime müsaade ederim, istediğime etmem' anlayışıyla bunlar orada konsolosluk kapısını kilitleyecek kadar ileri gitmişlerdir, konsolosumuzu dışarı çıkarmayacak kadar ileri gitmişlerdir."

Avrupa'nın ırkçılığa doğru gittiğini savunan Cumhurbaşkanı, Çarşamba günü seçimlerde oy kullanacak olan Türkiye asıllı Hollanda vatandaşlarına ise "gerekini yapmaları" çağrısında bulundu.

Erdoğan konuşmasında, Çavuşoğlu'nun etkinliklerini iptal etmeyen Fransa'ya da teşekkür etti.