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Politika

Erdoğan'dan Hollanda ile yaşanan diplomatik krizin ardından ilk açıklama

Hollanda Aile Bakanı Kaya ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun toplantılarını engellemişti

12 Mart 2017 02:50

Türkiye-Hollanda ilişkilerinde tarihin en büyük diplomatik krizlerinden birini yaşanıyor. Anayasa değişikliği referandumu kapsamında Türk bakanların katılacağı toplantıların iptal edilmesinin ardından Hollanda dün sabah Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının uçuş iznini iptal ettiğini duyurdu. Akşam saatlerinde ise uçuş engellemesine karşı Hollanda'ya karayolu ile giden Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın aracı Başkonsolosluğa 30 metre kala durdurularak Rotterdam Büyükelçiliği'ne girmesine izin verilmedi. Bakan Kaya halen konsolosluk girişindeki aracında bekletiliyor.

Öte yandan Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın programını takip etmek üzere Rotterdam'a giden bakanlık konvoyundaki bir araç ile TRT ve AA ekibinin bulunduğu araçtakilere kimlik kontrolü yaptı ve ülke dışına çıkarttı. 

Uygulamaya çok sert tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı "İzindeki Hollanda Büyükelçisi bir süre geri dönmesin!" açıklaması yaparken, Türkiye ve Hollanda'nın karşılıklı olarak diplomatik temsilciliklere giriş-çıkışları durdurduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin açıklama yapıyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

 

 

 

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 

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