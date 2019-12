Erdoğan'dan 'hodri meydan'

T24 -

'Ekonomi düzeliyor'

'Hodri meydan çıkın ortaya'

'Yargı reformu için uzlaşı komisyonu oluşturma düşüncesindeyiz'

Reform için referandum adımı

AKP Rize İl Başkanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen yemekte konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi ve yargı kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin hiçbir dönemde demokrasiden dolayı kaybetmediğini, teşkilatının yapması gereken doğruları anlatmak olduğunu söyleyen Başbakan Erdoğan, "Medyanın, basının anlatmasını beklemeyin. Biz medyanın destekleriyle gelmedik. Onlara rağmen geldik" dedi.Ekonomide gelinen noktada demokrasinin önemli bir payı olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin artık örnek gösterilen bir ülke haline geldiğini belirterek, "Tüm dünyada ülkelerin kredi notu düşürülürken, Türkiye’nin kredi notu arttı" dedi.Yargıda yaşananlara da değinen Başbakan Erdoğan, bazı kurumların yetkilerini aştığını, hukukun tarafsızlığını zorlayacak yorumlarda bulunduğunu, siyasi bir dil kullandığını ifade etti:"Kimi kurumlar yetkilerini aşarak hukuku zorluyor, hukukun tarafsızlığını zorlayacak yorumlar yapıyorlar. Siyasi bir dil kullanıyorlar. Eğer siyaseti çok seviyorsanız hodri meydan çıkın ortaya. Bu konuda bir yasak yok.Kendilerine her yolu mubah görüyorlar. Son derece yürek yakıcı bir sorun var ortada. Bu ülkede babası suikasta kurban giden çocuklar bir araya geliyorlar. Katilleri bulun diyorlar. Feryat ediyorlar.Türkiye bu ağır sorumluluktan bir an önce kurtulmalıdır. Bizden önce işlenmiş cinayetleri dahi aydınlığa kavuşturmak istiyoruz ama diyorlar ki 'Bunlar geride kaldı. Niye kurcalıyorsunuz?' Sen böyle diyorsun ama evlat böyle söylemiyor.Geri gelmeyeceklerini biliyorum ama faillerin ortaya çıkmasını istiyorum. Bunları ortaya çıkması Türkiye’ye kaybettirmez kazandırır.Bu konuları aydınlatması beklenenler tam tersine süreci engellemenin çabası içine giriyorlar. Be bu tutarsızlığı milletimin ferasetine havale ediyorum. İnanıyorum ki gereken cevabı en güzel şekilde verecektir."İstanbul Atatürk Havalimanı'na geçtikten sonra da açıklamalarda bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yargı reformuyla ilgili olarak bir uzlaşı komisyonu oluşturma düşüncesiden olduklarını söyledi:"Buna olmlu cevap alamadığımız gibi Parlamento'da Meclis Başkanı'nı bir iç tüzük çalışmasında bile ana muhalefet partisi zorla temsilci vermiş, sağlıklı netice alınamamış, Anaysa'yla ilgili çalışamaya temsilci veremeyeceğini söylüyor. Diğer muhalefet partisi MHP de aynı şeyi söylüyor. En iyi şekliyle iktidar partisi hazırlasın göndersin bakalım diyor.Türkiye nin şartları buna elverekce durumda değil. Diğer siyasi partileri ziyaret etmek suretiyle görüşmeleri yapılacak, çalışmalar sürüyor."CHP ve MHP'nin "beraber yürüyelim" demeleri takdirde süretle adım atma gayretinde olacaklarını belirten Erdoğan, referanduma gidecek şekilde bir adımı da atmanın gayreti içinde olduklarını söyledi.Yaptıkları görüşmeler sonucu sivil toplum kuruluşlarının ve halkın beklentisinin bu yönde olduğunu söyleyen Erdoğan, "Fevkalade bir durum olmadığı takdirde bu adımı (referandum) atmakta kararlıyız. Bu çalışmalar sonrası Meclis gündemine bunu getirmeyi düşünüyoruz" dedi.