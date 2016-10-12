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Erdoğan'dan Hillary Clinton'a: Siyasi acemi!

Erdoğan, Kürtleri silahlandırmayı değerlendireceğini söyleyen Clinton'a tepki gösterdi

12 Ekim 2016 15:09

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bölgedeki operasyonlar çerçevesinde ABD'nin YPG'ye verdiği desteği sürdürmesine tepki gösterirken, "Kürtleri silahlandırmayı değerlendireceğini" açıklayan ABD Başkan adayı Hillary Clinton'ı eleştirdi. "Bayan Clinton, aynı şekilde o da PYD'yi desteklemeye devam edeceğiz diyor. Çok talihsiz bir açıklama" diyen Erdoğan, "Bence siyasette böyle bir açıklamayı yapmanın tanımı çok farklıdır. Doğrusu ben bunu bir siyasi acemilik olarak görüyorum" görüşünü dile getirdi

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen hâkim ve savcıların kura töreninde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

"Koalisyon ülkeleri 63 ülkeden oluşuyor. 63 koalisyon ülkesi olarak 10 bin DAEŞ'liyi halledemiyoruz, bir avuç PYD'liye gidip "El atın da temizleyin" diyoruz. Ya onlar da terörist. Bir terör grubunu yok etmek için bir başka terör grubuyla hareket ediyorsunuz. Kusura bakmayın, biz terör koridorunun oluşturulmasına Türkiye olarak müsaade etmeyeceğiz. Geçenlerde, şu anlarda Cumhuriyetçilerin (Demokratların) adayı bayan Clinton, aynı şekilde o da PYD'yi desteklemeye devam edeceğiz diyor. Çok talihsiz bir açıklama. Bence siyasette böyle bir açıklamayı yapmanın tanımı çok farklıdır. Doğrusu ben bunu bir siyasi acemilik olarak görüyorum. Bunun yapılmaması gerekiyor. Çünkü bölgenin hassasiyetleri var. Bu verdiğiniz silahlarla siz 600 bin insanın ölümüne neden olduğunuzun farkında değil misiniz? İnsan hayatının önemi nerede? Buna önem vermek yok. "Nasılsa silahım var, gökten bombalar yağdırılsın, ne de olsa ölen Müslüman" diyorlar."

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