Erdoğan'dan hesap sormazsam namerdim

Partisinin Kırıkkale mitinginde konuşan Devlet Bahçeli, MHP'nin hakareti kabul edemeyeceğini belirterek, "İktidar olduğumuzda birinci görevim bunların hepsinin hesabını Recep Tayyip Erdoğan'dan sormak olacak. Sormazsam namerdim" diye konuştu.





Bahçeli, partisinin Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, 29 Mart seçimlerinin milletin geleceğiyle ilgili olarak önemli bir işareti vereceğine inandığını dile getirdi.



Kırıkkale halkının "AKP'nin tek alternatifi bulunmaktadır. O da MHP'dir" diyeceğine inandığını ifade eden Bahçeli, vatandaşların hangi şart altında olursa olsun mutlaka sandığa gitmesini istedi. Bahçeli, "Çünkü bu ülke senin, karar da senin olsun" diye konuştu.



Kriz eşiğinde seçim



Katılım ne kadar çok olursa seçimin meşruiyeti üzerindeki tartışmaların o kadar az olacağını söyleyen Bahçeli, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik yönden önemli bir krizin eşiğinde seçime gittiğini ileri sürdü.



"Aceleci ve teslimiyetçi, 'sat kurtul' anlayışıyla 'kazan kazan' ilkesiyle yandaşlarını geliştirmeye yönelik bir politika uygulandığını" savunan Bahçeli, "Türkiye'de yandaşların zenginliği, vatandaşların fukaralığı var" dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "kamplaşmayı, çatışmayı arzulayan, saldırgan, hakaret eden bir üslupla iftira ettiğini, karaladığını" ileri süren Bahçeli, bu politika ile kendisine oy verenleri bir arada tutmaya çalıştığını savundu.



Yiyenlerle yemeyenler var



Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu üslupla bir gerginlik ortamı yaratıyor. Ne var Türkiye'de? Türkiye'de yiyenlerle yemeyenler var. Başbakan Kırıkkale'ye geliyor, bu gerilim stratejisine dayalı, cepheleşme, kamplaşma, ayrışmayı ve beraberinde çatışmayı kavgayı arzulayan bir üslubu siyasetinin özü kabul ediyor, kendisinin de karakteri haline getiriyor. Sürekli saldırgan, sürekli hakaret ediyor. Karşısındaki kişiyi küçük görüyor. Çiftçiyi, memuru, bürokratı küçük gördü, şimdi de kalkmış siyasi partileri ve onların liderlerini küçük görüyor. İftira ediyor, karalıyor.



Kendini kurtaramazsın



Peki ne oluyor? Siyasi kültür yozlaşıyor, çirkinleşiyor. Siyaset yalana, dolana, iftiraya doğru kaydırılıyor. Böyle bir durum cepheleşmiş, kamplaşmış Türkiye'de Allah muhafaza vatandaşlarımız arasında da yaygınlaşırsa Türkiye'nin temel meselesi, beka meselesi, güvenlik meselesi, asayiş meselesi, 36 alt kimlikle yapılan kışkırtma ve tahrikle bu ülke toplumsal yönden bir çatışmaya daha, karanlık günlere doğru sürüklenmeye başlar. O zaman Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakan, böyle bir ortamda ne kendini kurtarabilirsin ne AKP'lileri kurtarabilirsin ne de milleti kurtarabilirsin. Onun için bu yoldan vazgeç. Başbakansınız, millet size oldukça destek sağlamış. Ağır ol, kendinizi daha iyi anlatmanın yolunu ara. Böyle konuşma üslubundan vazgeç. Eğer o üsluba girersen bu ülkede ne yiğitler vardır ki senin pabucunu dama atar. Vazgeç bundan kaynaştırıcı ol, bütünleştirici ol. Sevgi, saygı tohumları saç. Ülkenin başbakanına düşen görev budur. Ama bunları yaparken de yalana da başvurma. Zaten yalan, yokluk, yolsuzluk, yoksulluk bu iktidarın karakteri olmuş."



Önce ülkem



Bahçeli, konuşmasında 57. hükümet döneminde yaşanan süreci de anlattı.



Başbakan Erdoğan'ın "MHP kaçtı" dediğini belirten Bahçeli, o dönemde MHP'nin "önce ülkem sonra partim" anlayışıyla hareket ettiğini ve milletin yararına bazı acı tedbirleri aldığını ifade etti.



Erdoğan’dan hesap soracağım



Bahçeli, "Şimdi de kalktın Davos fatihi oldun. Dün akşam İstanbul'da 1. Recep Tayyip Erdoğan olarak kendini tanıtıyorsun" dedi.



MHP'nin hakareti kabul edemeyeceğini belirten Bahçeli, "İktidar olduğumuzda birinci görevim bunların hepsinin hesabını Recep Tayyip Erdoğan'dan sormak olacak. Sormazsam namerdim" diye konuştu.



Yaşanan tartışmaların arasında milletin ekonomik sıkıntısının gözden kaçtığını, Başbakan Erdoğan'ın ise ülkenin zenginleştiğini rakamlarla açıkladığını ifade ederek, "Eğer Türkiye'de bu kadar gelir sağlanmışsa bu gelir işçiye, memura, çiftçiye gitmemişse nereye gitti? Yandaşlara mı hanedanlara mı yurt dışına mı gitti? Gel bunun bir hesabını ver bakalım" şeklinde konuştu.



Bahçeli, Başbakan Erdoğan'dan dokunulmazlığını kaldırılmasını sağlayarak yargı önüne çıkmasını da istedi.



Kırıkkale meydanında toplananların "bindirme kıtalar" olmadığını alanda sadece Kırıkkalelilerin bulunduğunu ifade eden Bahçeli konuşmasının ardından belediye başkan adaylarıyla birlikte miting meydanında bulunanları selamladı.

