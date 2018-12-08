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ERDOĞAN'DAN HASAN KAÇAN'A ZİYARET  

  İlkay DİKİCİ / İstanbul DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki açılış programının ardında Üsküdar Belediyesi'ni ziyaret etti

08 Aralık 2018 21:19

 

İlkay DİKİCİ / İstanbul DHA 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar\'daki açılış programının ardında Üsküdar Belediyesi\'ni ziyaret etti. Buradan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Hasan Kaçan\'ın yine Üsküdar Beylerbeyi\'nde bulunan evine ziyaret etti. Ziyarette sanatçı İpek Tuzcuoğlu da bulundu. Burada yaklaşık 1 saat kalan Erdoğan daha sonra Beylerbeyi\'nde bulunan çalışma ofisine geçti. 

Görüntü Dökümü:
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- Erdoğan\'ın konvoyundan görüntüler
- Erdoğan\'ın çıkışı 
- Ziyaretten fotoğraflar 
- Detaylar 
 

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