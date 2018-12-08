ERDOĞAN'DAN HASAN KAÇAN'A ZİYARET  

İlkay DİKİCİ / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar\'daki açılış programının ardında Üsküdar Belediyesi\'ni ziyaret etti. Buradan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Hasan Kaçan\'ın yine Üsküdar Beylerbeyi\'nde bulunan evine ziyaret etti. Ziyarette sanatçı İpek Tuzcuoğlu da bulundu. Burada yaklaşık 1 saat kalan Erdoğan daha sonra Beylerbeyi\'nde bulunan çalışma ofisine geçti.

Görüntü Dökümü:

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- Erdoğan\'ın konvoyundan görüntüler

- Erdoğan\'ın çıkışı

- Ziyaretten fotoğraflar

- Detaylar

