Erdoğan'dan Gül'e gönderme: Sisi'ye giden tebrik kabul edilemez

Başbakan Tayyip Erdoğan, dün AB Büyükelçileriyle buluşmasında yaptığı konuşmada Mısır'da Cumhurbaşkanı seçilen Abdülfettah El Sisi'yi tebrik eden devlet başkanlarını eleştirdi. Erdoğan, Sisi'yi tebrik eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e de üstü kapalı göndermede bulunarak "Darbeyle gelen cumhurbaşkanı sözde bir seçimden sonra tebrikler gitmiş. Biz böyle bir tebriği kabul etmiyoruz" dedi.

Abdullah Gül de kutlamıştı

Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından gözler Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e çevrildi. Batılı devlet başkanlarının yanı sıra Abdullah Gül de Mısır'da Mursi'nin devrildiği darbe sonrası Cumhurbaşkanı seçilen Sisi'ye kutlama mesajı gönderenler arasında.

Daha önce gazetecilerin bu yöndeki sorularını yanıtsız bırakan Başbakan Erdoğan, Gül'ün Sisi'yi tebrik etmesine ilişkin ilk kez görüşünü açıklamış oldu.