Erdoğan'dan 'Gül' tepkisi: Benim sorunum değil!

Meclis’teki 23 Nisan Resepsiyonu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylığıyla ilgili sorulara, “Bunu ona sorun. Bu benim sorunum değil” diyerek yanıt verdi.

Meclis’te TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın ev sahipliğinde düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu’nda liderlerin ortak gündemi 24 Haziran erken seçimleriydi. Resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Lideri Devlet Bahçeli, BBP Lideri Mustafa Destici ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Kuvvet Komutanları’yla sohbet ettikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, “Abdullah Gül’ün aday olacak mı” sorusuna da cevap verdi. Cumhurbaşkanı, “Bunu ona sorun. O benim sorunum değil. Siyasette kadrolarımızla beraber çalışırız neticeyi alırız. Bugüne kadar böyle yaptık. Hepsinde de hamd olsun bugüne kadar başarılı olarak, devamlı tırmanarak neticeleri aldık" diye konuştu.

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