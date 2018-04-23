CHP'li 15 milletvekilinin partilerinden istifa ederek İyi Parti'ye geçmesini değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güneş Motel olayından daha vahim" yorumunda bulundu. Cumhurbaşkanı, "YSK kararını cumartesi verse bu 15'ler olayı olmazdı" dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın ev sahipliğindeki 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun ötesinde senin 15 milletvekilin partinden ayrılıyor, sözde İyi Parti'ye geçiyor. Sözde İyi Parti'de, bugün onların koltuklarında o geçenler var mıydı? Bugün oraya onlar oturdu mu? Bu nasıl bir iş? Bunun ahlaki bir yanı olabilir mi? Bunun Güneş Motel olayından çok daha öte bir durumu söz konusu? Parlamentomuzun bu duruma düşmesi, bizim için gerçekten bir felaket" ifadelerini kullandı.

TBMM'de düzenlenen 23 Nisan özel oturumunda yaşanan olaylara da değinen Cumhurbaşkanı, 'yalanların diz boyu olduğunu ve dürüstlükten uzaklaşıldığını' söyledi. İsim vermeden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i de eleştiren Cumhurbaşkanı, "Bana parmağını sallıyor. Ben yukarıdaydım aşağıda değildim. Aşağıda oturmuyorum. Oturduğum makam yukarıda ama aşağıda olmuş olsam ona sadece ağzının payını değil ona verilmesi gereken dersin en büyüğünü verirdim çünkü" dedi. Erdoğan, "Parlamentomuzun bu duruma düşmesi felaket" diye ekledi.

"Seçimi siz de istediniz neden baskın seçim diyorsunuz"

Seçmenin, gerekli cevabı sandıkta vereceğini ifade eden Erdoğan, "Ama 24 Haziran'da benim halkım, benim vatandaşlarım parlamentoyu bu derece kirli bir duruma düşürenlere gereken cevabı verecektir. Çünkü demokrasinin nezahati, nezaketi bu anlayışlarla olmaz. Onun için de bu işin çözüm yeri sandıktır. Sandıkta da 24 Haziran'da gereken dersi alacaklardır" diye konuştu. Muhalefet partilerinin erken seçim eleştirileri konusunda da konuşan Cumhurbaşkanı, "Seçimi siz de istediniz neden baskın seçim diyorsunuz" diye tepki gösterdi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran'daki seçimlerde aday olup olmayacağına dair soruyu da yanıtlayan Erdoğan, “Bunu ona sorun. O benim sorunum değil. Siyasette kadrolarımızla beraber çalışırız neticeyi alırız. Bugüne kadar böyle yaptık. Hepsinde de hamd olsun bugüne kadar başarılı olarak, devamlı tırmanarak neticeleri aldık “ dedi.