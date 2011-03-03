-ERDOĞAN'DAN GÖZALTI DEĞERLENDİRMESİ ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ergenekon soruşturması kapsamında bugün gerçekleşen gözaltılarla ilgili yaptığı değerlendirmede, ''Bugünkü gözaltı olayı her zaman söylediğimiz gibi, bunlar bizim talimatımızla olan şeyler değil. Bu savcılığın talebi üzere güvenlik teşkilatımızın, emniyet teşkilatımızın o verilen talimatı yerine getirmesi olayıdır. Burada, şüphesiz ki savcılık herhalde bazı bilgilerden, bazı belgelerden hareketle böyle bir adımı atıyor'' dedi.