Erdoğan'dan Gökçek'e ültimatom



Başbakan Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'i, Hazine ve Botaş'a yıllardır ödemediği borçları için uyardı



Erdoğan dünkü toplantıda da bir soru üzerine, "Kendisini uyardık, para tahsilinden sonra (Başkent gaz'ın satışı) ödemesi olacak" dedi.



Başbakan'ın sözünü ettiği uyarıyı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Eylül'deki iftar yemeğinde yaptığı öğrenildi. Enerji Bakanı Hilmi Güler'in de Gökçek'le görüşerek, özelleştirme gelirinin kasaya girdiği anda öncelikli olarak BOTAŞ'ın borçlarının ödeneceğini vurguladığı belirtildi.



Gökçek'in yıllardır süren borçlarına sesini çıkarmayan, gerektiğinde bu borçların faizlerini silmeye dönük yasa değişikliği yapan Hükümetin, 2009 yerel seçimler öncesinde Gökçek'e karşı tavrını değiştirmesi, Ankara kulislerinde "Gökçek aday gösterilmeyecek" yorumlarına neden oldu.

