-Erdoğan'dan geçmiş olsun ziyareti ANKARA (A.A)- 11.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eski bakanlardan Cevat Ayhan'ı evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Başbakan Erdoğan, 111 Tesisin Açılış Töreni'nin ardından Cevat Ayhan'ın Çukurambar semtinde bulunan evine geldi. Erdoğan, geçtiğimiz Nisan ayında beyin kanaması geçiren ve rahatsızlığı devam eden Ayhan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. 19. ve 20. Dönem Sakarya Milletvekilli olan Cevat Ayhan, Refahyol Hükümeti'nde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevini üstlenmişti.