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Erdoğan'dan gazeteciye: Haddini bil edepsiz kadın

Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan Malatya'da Müslümanlara hakaret ettiği iddiasıyla Taraf gazetesi yazarı Amberin Zaman'a yüklendi

07 Ağustos 2014 21:41

Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında Malatya'da konuştu.

Erdoğan, Malatya'da düzenlediği mitingte AKP seçmeni için "Müslüman bir ülkeden bunun tersini beklemek garip değil mi?" diyerek hem seçmeni, hem de Müslümanlar'ı dolaylı olarak aşağıladığı iddia edilen Taraf Gazetesi yazarı ve The Economist'in Türkiye temsilcisi Amberin Zaman'a "haddini bil edepsiz kadın" dedi.

Haddini bil edepsiz kadın

Başbakan Erdoğan, Amerin Zaman için şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu önceki gün bir televizyona çıkmış, AKP kitlesinin sorgulama yeteneği yok diyor. Halkın ahlak reformuna ihtiyacı var diyor. Orada da gazeteci kılıklı bir militan çıkmış. Edepsiz bir kadın.Müslüman ülkede bunu beklemek zor değil mi diyor. Haddini bil haddini. Haddini bil eline vermişler bir kalem, gazete köşesinde yazıyorsun. Çıkarıyorlar seni bir böyle, bu malum Doğan Grubu televizyonuna oradan da saygısızca yüzde 99'u Müslüman olan bu halka saygısızca hakaret ediyorsun. Karşılıklı oturmuşlar hem seçmene hakaret ediyor hem de müslümanlara hakaret ediyorlar. Siz bu kafayla devam edin.

 

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