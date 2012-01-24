-Erdoğan'dan Fransa'ya tepki TBMM (A.A) - 24.01.2012- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Gerek Fransa Ulusal Meclisinde gerek Senatoda kabul edilen teklif, bizim için tamamen yok hükmündedir'' dedi. Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Erdoğan, dün Fransa Senatosunda, tıpkı Fransa Ulusal Meclisinde olduğu gibi çok az üyenin katılımıyla oylama yapıldığını hatırlatarak, yine ''sipariş oylama'' olduğunu söyledi. ''Gerek Fransa Ulusal Meclisinde gerek Senatoda kabul edilen bu teklif, bizim için tamamen yok hükmündedir'' diyen Erdoğan, Ortaçağ zihniyetinin yeniden horlatılması anlamına gelen bu kararın açıkça Avrupa değerlerini ayaklar altına aldığını, aklıselim ve sağduyuyu ortadan kaldırdığını bildirdi. Bu konuda söyleyeceklerini söylediklerini, gerekli uyarıları yaptıklarını anlatan Erdoğan, bir yanlış yapıldığını, tarihin parlamentolarda yargılanamayacağını, yazılamayacağını kesin bir dille ifade ettiklerini belirtti. Bu aşamada yasa teklifine karşı oy kullanan senatörlerin Anayasa Konseyine başvurmaları için gerekli girişimleri sürdürdüklerini anlatan Erdoğan, 60 imzaya ihtiyaç olduğunu hatırlattı. Bu hatanın telafi edileceğine dair umutlarını henüz kaybetmediklerini, taşıdıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: ''Türkiye öyle büyük bir ülke ki dostluğu büyük paye olduğu kadar, küçük insanlar için husumeti bile bir payedir. Ama biz Fransa'daki ırkçı yaklaşıma bu payeyi bile vermeyeceğiz. Hiç kimsenin, 'Türkiye ile kavga ediyorum' diye böbürlenmesine fırsat tanımayacağız. Hiç kimsenin Türkiye üzerinden siyasi rant sağlama girişimine imkan vermeyeceğiz. Ben buradan Fransa Parlamentosundaki sağduyulu üyelere, Fransız entelektüellerine, sağduyulu Fransız halkına sesleniyorum; Fransa Ulusal Meclisi ve ardından Senatoda yapılan oylama ve kabul edilen teklif, aleni bir ayrımcılıktır, ırkçılıktır, çok açık bir şekilde düşünce özgürlüğü katliamıdır. Yapılan, Türkiye düşmanlığı üzerinden oy devşirme çabasıdır. Yapılan, Fransa tarihine olduğu kadar Avrupa tarihine de haksızlıktır, insafsızlıktır. Bu ırkçı, ayrımcı girişimlere karşı susanlar, sessiz kalanlar, tepkisiz kalanlar, Avrupada faşizmin ayak seslerini duymamak gibi bir vebalin altına girerler. Çok açık söylüyorum; Bu mesele bir Türkiye-Fransa meselesi değildir. Bu mesele bir Ermenistan-Fransa meselesi de değildir. Bu mesele çok açık şekilde bir ayrımcılık, bir ırkçılık meselesidir. Fransa Ulusal Meclisinin sağduyulu üyelerini, Fransa kamuoyunu bu tehlikeli tırmanış karşısında özellikle uyarmak istiyorum. Şu ironik noktaya özellikle dikkatlerinizi çekiyorum: Daha önce de ifade ettim. Nikolas Sarkozy'nin büyük babası Selanik'te, yani o dönem Osmanlı topraklarında doğmuş ve büyümüş bir kişidir. Sarkozy'nin Dedesi İspanya'da kovulan, Osmanlı'nın kucak açtığı Musevilerdendir. Ne kadar Türkiye düşmanlığı yaparsa yapsın soyu Osmanlıya dayanan tarihi Türkiye ile aslında kesişen biridir. Ne kadar düşmanlık sergilerse sergilesin, ne kadar ırkçı tutum takınırsa takınsın Sarkozy geçmişini silip atamayacak, Osmanlı hoşgörüsüne gölge düşüremeyecektir. Fransa'daki bu küçük ırkçı zihniyete, Türkiye ile kavga ediyor payesini vermeyeceğiz. Biz tarihiyle, kültürüyle, milletiyle büyük bir ülkeye yaraşır şekilde sağduyulu ve vakur bir tavır takınacağız.'' Erdoğan, etap etap yaptırımları uygulamaya sokacaklarını, hiçbir geri adım atmadan bunları kararlılıkla uygulayacaklarını söyledi. ''Şu anda hala sabır dönemindeyiz. Sabrediyoruz ve sürecin nasıl şekilleneceğini hep birlikte izliyoruz'' diyen Erdoğan, gelişmelerin seyrine göre tepki ve tutumlarını ortaya koyacaklarını ve eylem planını kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi. Erdoğan, ''Fransız dostlarımızın da Fransız halkının da tırmanan ayrımcılık için çok daha duyarlı olacaklarına inanıyor, Sarkozy ve dostlarını, yandaşlarını Fransa halkının takdirlerine havale ediyoruz'' dedi.