Erdoğan’dan Fransa’da 15 Temmuz açıklaması: Ne kadar gerekiyorsa o kadar daha insanı tutuklayacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransız TV'si LCI'ye verdiği mülakatta, "Hukuk kuralları içinde kalarak ne kadar kişiyi mahkûm etmek gerekiyorsa o kadar kişiyi daha mahkûm edeceğiz" dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'e yaptığı ziyaret sırasında ülkenin haber kanallarından LCI'ye söyleşi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili soruları yanıtladı. Darbe girişiminin halen ABD'de olan Fetullah Gülen tarafından yapıldığını vurgulayan Erdoğan, "Ne kadar gerekiyorsa o kadar daha insanı tutuklayacağız" dedi.



LCI'nin söyleşisini duyuran Fransız haber ajansları, 15 Temmuz sonrası Türkiye'de yaklaşık 50 bin kişinin tutuklandığını, 100 binden fazla kamu görevlisi ve yargı mensubunun görevine son verildiğini belirttiler.