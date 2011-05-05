-ERDOĞAN'DAN FORMULA 1 DEĞERLENDİRMESİ İSTANBUL (A.A) - 05.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin bu yıl çok daha büyük bir heyecana sahne olacağını söyledi. Başbakan Erdoğan, yarın antrenman turlarıyla başlayacak Türkiye Grand Prix'sinin resmi dergisinde yer alan yazısında, Türkiye'nin son yıllarda kış sporlarından üniversite oyunlarına, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden Dünya Basketbol Şampiyonası'na kadar pek çok uluslararası spor etkinliğine ev sahipliği yaptığını belirterek, ''Bu kapsamda dünyanın en popüler spor organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Formula 1 yarışlarının bir kez daha İstanbul'da gerçekleştiriliyor olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum'' ifadelerini kullandı. Bütün dünyada milyarlarca insanın televizyonlardan takip ettiği Formula 1 yarışlarının, doğuyla batının, tarihle güncelin, deniz ile karanın, Asya ile Avrupa'nın buluştuğu İstanbul'un çok kültürlü yapısı içinde çok daha cazip bir hale geldiğini vurgulayan Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Dünyanın sayılı motor sporları tesislerinden biri olan İstanbul Park pistinde düzenlenen Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, inanıyorum ki bu yıl çok daha büyük bir heyecana sahne olacak, hayranları tarafından çok daha büyük bir ilgiye kavuşacaktır. Bu düşüncelerle organizasyona emeği geçen herkesi tebrik ediyor, Formula 1 heyecanını paylaşmak için ülkemize gelen bütün misafirlerimize 'hoş geldiniz' diyor, bu zorlu etaptaki yarışma dolayısıyla tüm yarışmacılara başarılar diliyorum.'' -MASSA: ''BURASI BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL''- Antrenman turlarıyla yarın başlayacak olan Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si öncesi bazı pilotlar Formula 1 resmi basın toplantısında medya mensuplarının karşısına geçti. İstanbul Park Pisti Basın Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa, Vodafone McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Renault'un Rus pilotu Vitaly Petrov, Marussia Virgin takımının Alman pilotu Timo Glock, Lotus takımının Fin pilotu Heikki Kovalainen ve Force India takımının Alman pilotu Adrian Sutil katıldı. -MASSA: ''ÜZÜLÜRÜM''- İstanbul Park Pisti'nde yapılan 6 yarışın 3'ünü kazanarak bu pistin an başarılı pilotu olan Felipe Massa, Türkiye Grand Prix'sinin kendisi için ayrı bir yeri olduğunu söyledi. Massa, Türkiye Grand Prix'sinin gelecek yıldan itibaren yapılmama ihtimali bulunduğunun hatırlatılması üzerine, ''Burası benim için çok özel bir yer. Burada 3 kez yarış kazandım ve iyi anılarım var. Eğer gelecek sene bu yarış olmazsa çok üzülürüm'' diye konuştu. -HAMILTON: ''BU PİSTTEN ZEVK ALIYORUM''- Vodafone McLaren Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton da Massa gibi pisti çok sevdiğini ve gelecek yıllarda da burada yarışmak istediğini söyledi. Hamilton, İstanbul Park'ın yarış için çok güzel bir pist olduğunu dile getirerek, ''Burada yarışmayı seviyor ve zevk alıyorum. Umarım Türkiye Grand Prix'si takvimden çıkmaz'' diye konuştu. Renault pilotu Vitaly Petrov da İstanbul Park'ın pilotları zorlayan bir pist olduğunu belirterek, ''Hafta sonunda iyi bir yarış olacağını düşünüyorum. Eğer hafta sonunda yağmur da yağarsa ilginç sonuçlar alınabilir'' dedi. Marussia Virgin takımı pilotu Timo Glock ise sezona çok iyi bir başlangıç yapmadıklarını, İstanbul'da ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Force India takımının pilotu Adrian Sutil de araçlarında yeni düzenlemelere gittiklerini, yarınki antrenman turlarında da bu yenilikleri deneyeceklerini anlatarak, ''Puan için mücadele edeceğiz'' dedi. Lotus takımı sürücüsü Heikki Kovalainen de İstanbul Park'ın pilotların en hoşlandığı pistlerden biri olduğunu ifade ederek, hafta sonunda çekişmeli ve mücadeleli bir yarış olacağını söyledi.