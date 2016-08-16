Erdoğan'dan Feyzioğlu'nun "Darbe girişimini dünyaya anlatılım" teklifine onay

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun darbe girişimi sırasında yaşananların dünyaya anlatılmasına dair teklifini kabul etti.

Erdoğan'ın, 2014'te Danıştay'ın kuruluş yıl dönümündeki konuşması hakkında "Böyle edepsizlik olmaz ki" dediği Feyzioğlu ilk kez Saray'da kabul edildi. Feyzioğlu, birliği adına yaptığı konuşmasında darbe girişimini yurt dışında anlatmaya talip olduklarını belirtirken "Tüm dünyaya Türkiye'de olanları, meşru savunmamızı en önde anlatmaya biz talibiz" dedi. Feyzioğlu'ndan sonra konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı, TBB Başkanı'nın tekline dair "Uluslararası platformlarda anlatılmasında çok büyük fayda var. Kendilerine gerekli fotoğraf ve belgelerini de temin edeceğiz" diyerek teklifi onayladı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Sizin talimatınızla bir çalışma grubu oluşturulacak ise, burada en etkin şekilde yer almaya ve tüm dünyaya Türkiye'de olanları, meşru savunmamızı en önde anlatmaya biz talibiz.

"Bu noktada Türkiye Barolar Birliği olarak, ABD'nin başkentinde uluslararası barolar birliği toplantısına katılacağız. Bu toplantıdan en etkin şekilde yararlanmak istiyoruz. 2.5 milyon avukatı temsil eden bu uluslararası örgütün toplantısı vesilesiyle, ABD'nin önde gelen yargı mensupları, Türkiye lobisi üyesi senatör ve temsilcilerle görüşme imkanına sahip olacağız. Ben Adalet Bakanımıza ve Dışişleri Bakanımıza bu konuda bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum.

"Zat-ı ahalinizin desteğiyle büyük bir başarı sağlayacağımıza inanıyorum. 79 milyon vatandaşımızı kucaklaştırmanın tek yolu adalet paydasında buluşmaktır. Hukukun üstünlüğüne güven sağlandığında, dini dili, inancı ne olursa olsun vatandaşımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla gurur duyacaktır. Böylece sinsi yapıların planları da sonsuza dek boşa çıkmış olacaktır. Kuvayı Milliye ruhunun bir daha bozulmamak üzere sürdürülmesini diliyoruz.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Sayın Başkanımızın az önce teklif ettiği uluslararası platformlarda anlatmasında çok büyük fayda var. Birazdan konuşacağız zaten. Kendilerine gerekli fotoğraf ve belgelerini de temin edeceğiz. Ulaşabildiğimiz her platformda gerçekleri dünya halklarına göstermeye devam edeceğiz. Gerçek yüzlerini gösterdiği her bireyi kazanç sayarak mücadelelerimizi sürdüreceğiz.

"15 Temmuz'un diğer pek çok alan gibi bu konuda da hepimiz için milat olduğuna inanıyorum. Özellikle Yenikapı çok önemli bir milat olmuştur. Türkiye Barolar Birliği'nin bu ziyaretini çok önemsiyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun."