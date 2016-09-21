Erdoğan'dan 'FETÖ'yle mücadele ve BM'de reform çağrısı'

New York'taki BM Genel Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ ile mücadele etmezseniz yarın çok geç olabilir" uyarısı ve BM Güvenlik Konseyi'nde reform çağrısı yaptı.

Genel Kurul konuşmasına 15 Temmuz darbe girişimini anlatarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugün karşınızda bulunuyorsam milletimin darbe girişimi karşısındaki asil duruşu sayesindedir" dedi.

Erdoğan darbe girişiminden bahsederken "15 Temmuz gecesi kısa adı FETÖ olan Fetullahçı Terör Örgütü'nün başlattığı darbe girişimine maruz kaldık. 241 vatandaşımızı şehit ettiler. Parlamento binamız, Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz bu terör örgütü tarafından savaş uçaklarıyla bombalandı. Tanklar insanları ezip geçti. Helikopterlerden sivillerin üzerine ateş açıldı. Karşınızda bulunuyorsam milletimizin bu cesur ve asil duruşu sayesindedir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ayrıca genel kurul üyelerine "Bugün burada temsil edilen ülkelerin büyük bölümü bu yapılanmanın tehditi altındadır. Bu örgüt Türkiye'nin ötesinde tüm dünyayı boyunduruğu altına almak gibi derin sapkınlık içerisindedir. Devlet kurumlarına sızmak, toplumu etkilemek ve ekonomik kaynaklara hakim olma hedefindeler. FETÖ'ye süratle önlem alınması çağrısında bulunuyorum. FETÖ ile mücadele etmezseniz yarın çok geç olabilir." uyarısında bulundu.

Erdoğan Suriye'deki kriz ve mülteci krizi konusunda da "Suriye'de 12 milyon insan yerini yurdunu kaybetti. 2 milyon 700 bini benim ülkemde. Evimizde misafir ediyoruz. Niye Türkiye'ye geldiniz demiyoruz. Kapılarımızı kapatmadık, Zira bombalardan kaçan bu insanlara karşı bizler insani ve vicdani görevimizi yaptık. Devam edeceğiz. Dünya, Batı almayabilir, ama biz alacağız. Çünkü insanız. Öyleyse bu felaket karşısında kapılarımızı açmak durumundayız." diye konuştu.

Türkiye'nin Suriyeli ve Iraklı mülteciler için 25 milyar dolar harcadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin 525 milyon dolar yardım yaptığını, AB'nin ise Türkiye'ye herhangi bir yardımda bulunmadığını ve sözlerini tutmadığını vurguladı.

"Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına en fazla önem veren ülke Türkiye'dir. Suriye'nin topraklarında gözümüz yoktur. Suriye muhalefetine verdiğimiz destekle başlayan Fırat Kalkanı Harekatı, umutsuzluğun hakim olduğu bölgede dengenin yeniden tesisi bakımından kritik yerde bulunuyor. " diyen Erdoğan bir "Güvenli bölge" oluşturulması çağrısını tekrarladı.

Erdoğan Birleşmiş Milletler'de reform çağrısı da yaptı ve "Güvenlik Konseyi'ni, temsil niteliği güçlendirilmiş, daha demokratik, adil, şeffaf ve etkin kılacak kapsamlı bir reform üzerinde mümkün olan en geniş uzlaşmayı sağlamalıyız. Birleşmiş Milletlerin reforme edilmesi gerekir." dedi.

Genel Sekreter Ban-ki Mun'un attığı adımları ve çabalarını takdir ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca " Bununla birlikte uluslararası barış ve güvenliğin temininden sorumlu ana organ olan BM Güvenlik Konseyi reforme edilmekçe bu çabaların tam manasıyla amacına ulaşamayacağı açıktır. İşte bu sebeple, 'Dünya 5'ten büyüktür" gerçeğini her fırsatta, uluslararası kamuoyuna hatırlatıyoruz, hatırlatıyorum." diye konuştu.