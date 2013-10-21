Erdoğan'dan Fethullah Gülen'e geçmiş olsun mesajı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan, ani tansiyon yükselmesi nedeniyle bir süre hastanede kalan Fethullah Gülen'e, geçmiş olsun telefonu gitti.

Başbakan Erdoğan, Fethullah Gülen'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu telefon görüşmesi, Erdoğan'ın bu gece İstanbul'dan Ankara'ya hareketi öncesinde gerçekleşti.

Başbakan Erdoğan'ın, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunduğu sırada, Gülen'i telefonla aradığı ve kendisine geçmiş olsun dileğinde bulunduğu öğrenildi.

Fethullah Gülen'in ani tansiyon yüksekliğinin yol açtığı ritm bozukluğu sebebiyle hastanede 12 saat müşahede altında kaldığı, sağlığının normale dönmesi üzerine evinde istirahat ettiği belirtilmişti.